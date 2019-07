Watson Marketing-afdeling van IBM wordt eigen bedrijf

IBM heeft aangekondigd dat zijn Watson Marketing-platform als apart bedrijf gelanceerd is. Drie maanden geleden liet Big Blue nog weten dat het de commerciële en marketing-afdeling wilde verkopen aan een investeringsbedrijf genaamd Centerbridge Partners.

Het is nog onduidelijk hoe het nieuwe bedrijf heet, schrijft Silicon Angle. Wel is bekend dat het door kunstmatige intelligentie (AI) aangestuurde marketing-automatisering-, analytics-, advertentie- en content management-tools gaat verkopen.

Het nieuwe bedrijf wordt geleid door CEO Mark Simpson. Volgens hem wordt de naam van het bedrijf later deze maand nog aangekondigd. Ook stelt hij dat het bedrijf volwassen en agile genoeg is om te kunnen concurreren met leidende spelers in de industrie van marketing-software, zoals Adobe en Salesforce.

“Met ruim duizend mensen op dag één zijn we alles behalve een klein bedrijf. Toch zijn we in staat om één van de meest lenige en het best te reageren op wijzigingen in de industrie dan iedere andere marketing-cloud. We worden niet naar beneden getrokken door ongerelateerde zaken en grote bedrijfsstructuren zoals onze concurrenten, maar hebben de ervaring en mogelijkheden om met hen mee te komen en kunnen ons 100 procent op de marketeer richten.”

Andere trend

Het team van het voormalige Watson Marketing wil zich dus echt richten op marketing, terwijl er juist een andere trend zichtbaar is in de industrie. Zo proberen de grootste spelers juist een volledig customer experience-platform aan te bieden, in plaats van alleen marketing.

Simpson ziet dat, maar zegt dat één van de grootste prioriteiten van zijn bedrijf is om uit te breiden naar meer dan marketing-technologie, om ook advertenties toe te voegen. Ook zegt hij van plan te zijn snel nieuwe samenwerkingen aan te kondigen, die hierbij moeten helpen. Die samenwerkingen moeten het eenvoudiger maken voor andere bedrijven om met deze organisatie samen te werken, door het “open marketing ecosysteem” uit te breiden.

Daarnaast wil Simpson hoog inzetten op AI, door te investeren in de data science- en productontwerp-teams van het bedrijf.

IBM

IBM kan zich door de afsplitsing van Watson Marketing nu meer gaan richten op zijn eigen prioriteiten. Die draaien om het nemen van een grotere stap in het multi-cloud- en hybride cloud-managementlandschap.