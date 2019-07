‘Een derde van de Nederlanders laat beveiliging liever door AI beheren’

Ongeveer een derde van de Nederlanders (32 procent) laat zijn computerbeveiliging liever beheren door kunstmatige intelligentie (AI) dan door een mens. Dat blijkt uit een online onderzoek onder ruim 10.000 respondenten in de EMEA-regio door Palo Alto Networks, YouGov en dr. Jessica Barker.

In de gehele EMEA-regio stelt 26 procent van de respondent dat ze liever AI hun computerbeveiliging laten beheren dan een mens. Het grootste vertrouwen in AI vinden we in Italië, met 38 procent. In het Verenigd Koninkrijk is dat aantal met 21 procent een stuk lager.

Het verschilt bovendien per generatie in hoeverre AI vertrouwd wordt voor computerbeveiliging. Dat verschil is echter niet groot: onder millennials stopt 31 procent zijn vertrouwen in AI, bij babyboomers is dat 23 procent.

De mensen die open staan voor AI-technologieën, hebben volgens Palo Alto Networks ook een positieve kijk op de rol die computerbeveiliging in hun dagelijks leven speelt. Zo stelt 29 procent van de respondenten die de beveiliging liever aan AI overlaten, dat computerbeveiligingscontroles een erg positief effect hebben op hun algemene online ervaring. Onder alle respondenten is dat gemiddeld 20 procent.

Beveiliging is taak voor overheid

Computerbeveiliging is volgens de respondenten niet per se een taak voor zichzelf. 25 procent vindt dat dit een taak is voor de handhavingsdiensten, 28 procent vindt het een taak voor de overheid.

Wereldwijd is echter een trend te zien dat mensen op zichzelf vertrouwen voor computerbeveiliging. 54 procent stelt zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke gegevens als ze online zijn. Dit geldt voor 43 procent van de jongeren (18 tot 24 jaar) en voor 58 procent van de respondenten van 55 jaar en ouder.

Verder stelt 67 procent van de respondenten dat ze al het mogelijke doen om het verlies van persoonlijke gegevens te voorkomen. Onder de groep van 55 jaar en ouder is dat zelfs 75 procent. In de groep van 25- tot 34-jarigen denkt 59 procent al het mogelijke te doen om gegevensverlies te voorkomen.