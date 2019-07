Equinix stopt 1 miljard dollar in bouw zes xScale-datacenters in Europa

Datacenter-bedrijf Equinix investeert 1 miljard dollar in het bouwen van zes nieuwe datacentra in Europa. Daarmee moeten een aantal van de grootste spelers uit de cloud-industrie – bijvoorbeeld Microsoft Azure en Google Cloud Platform – ondersteund worden. De datacentra komen in Londen, Parijs, Amsterdam en Frankfurt.

Equinix heeft financiering opgehaald van het soevereine vermogensfonds van Singapore GIC, waarmee het nieuwe xScale-faciliteiten gaat opzetten in Europa, schrijft Cloud Pro. Alle centra worden vlakbij of op de International Business Exchange (IBX) campussen van het bedrijf geplaatst. De datacentra moeten bedrijven voorzien van verhoogde connectiviteit en edge computing-mogelijkheden.

De faciliteiten in Londen – LD10 – en Parijs – PA8 – worden verkocht aan het fonds dat de joint-venture van een miljard beheerd. Naar verwachting worden de nieuwe datacentra op deze plekken gebouwd.

Hyperscale

In eerste instantie richt Equinix zich alleen op hyperscale-bedrijven. Het gaat om Alibaba Cloud, Amazon Web Services (AWS) en Oracle Cloud Infrastructure, evenals Azure en Google Cloud Platform. Die bedrijven kunnen de xScale-faciliteiten gebruiken om hun unieke workloads te ondersteunen.

De zes xScale-datacentra, waar er twee van in Londen komen, stellen klanten in staat om kern-deployments toe te voegen aan hun bestaande access points, zodat ze uit kunnen breiden op een enkel platform. Deze zijn bovendien specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de technische en operationele eisen van de workloads van hyperscale-bedrijven.

De infrastructuur wordt beheerd door Equinix, dat ook in de werknemers voorziet. Dat terwijl de infrastructuur verbonden is met het wereldwijde platform van het bedrijf om een niet-verstorende ervaring voor hyperscale-bedrijven te leveren.

Grotere uitbreiding

Equinix kondigde in mei dit jaar ook al aan te werken aan een flinke uitbreiding. Toen zei het bedrijf dat 23 datacentra een upgrade krijgen. Wereldwijd moeten er twaalf nieuwe exemplaren worden neergezet. Ook werd toen bekend dat er datacentra in Bulgarije, Finland, Warschau en Hamburg worden gebouwd.