Samsung plant lancering Galaxy Note 10 in voor augustus

Samsung heeft een uitnodiging verstuurd voor zijn Unpacked-evenement. Op 7 augustus vindt het evenement plaats in New York, en wordt waarschijnlijk de nieuwe Galaxy Note 10 onthuld.

Er komen volgens geruchten en lekken twee verschillende modellen van de Galaxy Note 10, schrijft Silicon Angle. Het gaat om de standaard Note 10 van 6,4 inch en een Note 10+ of Note 10 Pro van 6,7 inch. Ook wordt er gesuggereerd dat er twee 5G-versies van de telefoons komen, met verder dezelfde specificaties.

De Pro- of +-versie van de telefoon komt volgens geruchten met een 4.500 mAh-accu, terwijl het basismodel een kleinere batterij krijgt. Volgens sommigen gaat het om de 3.400 mAh-accu die ook in de Galaxy S10 zit.

Mogelijk verdwijnt ook de koptelefoonaansluiting op de telefoons, die nog wel op de Note 9 aanwezig was. In het basismodel komt er volgens de geruchten ook geen slot voor een SD-kaart. Op renderings van de telefoon zien we verder een enkele selfie-camera aan de voorkant, in het midden. Bij de S10-serie zit deze aan de rechterkant.

Vertraagde apparaten

De verwachte lancering van de Galaxy Note 10 komt te midden van een roerige tijd voor Samsung. Het bedrijf lanceerde in februari zijn Galaxy S10, maar ook de opvouwbare telefoon Galaxy Fold. De Galaxy Fold bleek echter snel te breken: review-exemplaren gingen al na twee dagen gebruik kapot.

Samsung besloot de lancering van de telefoon uit te stellen. Volgens de laatste geruchten zou de telefoon in juni verschijnen, maar dat is niet gebeurd. Een nieuwe datum voor de lancering is niet bekendgemaakt.

Daarnaast is de winst van Samsung gedaald als gevolg van een verminderde vraag naar chips. Ook krijgt het mogelijk problemen met leveranciers, omdat er een dispuut is tussen Japan en Zuid-Korea. Vanaf 4 juli wordt de export van belangrijke componenten in de productie van smartphones aan banden gelegd door Japan.