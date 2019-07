‘Europese uitrol 5G vertraagd door sancties en onderzoek Chinese apparatuur’

Het beoordelen door Europese regeringen van de impact van het gebruik van Chinese apparatuur vertraagt de uitrol van 5G-services in heel Europa. Bovendien zorgen ook de Amerikaanse sancties tegen Huawei voor een vertraging. Dat zegt Anders Nilsson, CEO van de Zweedse telecomgroep Tele2 in een interview met Reuters.

Volgens Nilsson werken de beperkingen en zorgen over veiligheid door in Europese 5G-investeringen, aldus Reuters. Tele2 is het op één na grootste telecommunicatiebedrijf van Zweden, maar ook actief in de Baltische staten. Het bedrijf laat weten de afgelopen tijd deals met leveranciers van apparatuur bewust te hebben afgehouden.

“We hebben een wereldwijde toeleveringsketen. Ongeacht bij wie je producten koopt, je vindt altijd componenten uit China terug. Zelfs als we apparatuur van Ericsson kopen, onze buurman, zul je Chinese hardware en onderdelen in die apparatuur vinden. We praten nu met alle verkopers, maar beslissingen worden uitgesteld. Dit betreft niet alleen Huawei, maar alle leveranciers”, aldus Nilsson.

Hij laat weten dat Tele2 vooralsnog niet van plan is te stoppen met de verkoop van Huawei-smartphones. Amerikaanse sancties zouden namelijk niet tot een aanzienlijke daling van de verkoop of impact in de vraag hebben geleid.

Hogere prijzen

Nilsson vermoedt dat consumenten waarschijnlijk met hogere prijzen worden opgezadeld als Europese overheden Huawei verbieden. De concurrentie blijft in deze dan beperkt tot de Scandinavische leveranciers Ericsson en Nokia.

“Vanuit ons perspectief is de belangrijkste reden om 5G nu uit te rollen, omdat het een goede manier is om capaciteit op te bouwen. Al kunnen wel wel gewoon doorgaan met het opbouwen van 4G-capaciteit, dus 5G is niet iets dat we per se nu moeten doen”, aldus het hoofd van de Zweedse telecomgroep.

De uitrol van 5G wordt gezien als een grootse transformatie voor de telecommunicatie-industrie. De technologie resulteert in een tienvoudige toename van de gegevensoverdrachtscapaciteit, die onder meer zelfrijdende auto’s en slimme fabrieken mogelijk maakt.