VoIPstudio voegt scherm- en bestandsdeling toe

VoIPstudio heeft functies toegevoegd aan zijn dienst om het delen van schermen en bestanden mogelijk te maken. De functies komen voort uit een kwartaal-enquête onder de klanten van het bedrijf.

In die enquête gaven klanten aan dergelijke functies graag te zien in VoIPstudio, vertelt marketing director Rob Seymour aan UC Today. Het team besloot na de resultaten aan de functies te werken.

VoIPstudio is een bedrijf dat VoIP-diensten aanbiedt voor bedrijven van alle groottes. De oplossing bevat functies als real-time IM, chat en indicatoren van dat iemand aanwezig is. Het geheel komt met een web-portaal, waarin administrators bijvoorbeeld meerdere telefoonnummers aan kunnen maken, de telefoonstatistieken van gebruikers kunnen bekijken en uitgaven kunnen volgen.

Andere aanpak

Volgens Seymour zijn er tegenwoordig echter veel tools om samen te werken, waardoor het lastig kan worden voor een enterprise om er voor één te kiezen. “Zelfs binnenin een bedrijf kunnen verschillende teams andere platformen adopteren.”

“Wij hebben een andere aanpak, waarbij de eisen van onze klanten leiden welke functies en integraties we toevoegen.” Dat moet dus ook blijken uit de toegevoegde opties om schermen en bestanden te delen.

Opvallend aan VoIPstudio is dat er geen optie bestaat om een video-conference te houden. Dat is tegenwoordig iets wat wel een groot onderdeel is van de samenwerkingservaring. Seymour zegt nu dat die optie wel in de pijplijn zit. Volgens hem vinden de huidige klanten deze optie echter minder belangrijk.

Ruimte voor groei

VoIPstudio zit in een markt waar nog veel ruimte is voor groei. Zo zijn Slack en Zoom dit jaar beide naar de beurs gegaan en wisten dat succesvol te doen. Naast die bedrijven is echter nog ruimte voor andere, onderscheidende bedrijven.

De Synergy Research Group verwacht bijvoorbeeld dat de uitgaven aan samenwerkingssoftware de 45 miljard dollar wereldwijd gaat bereiken, nu de vraag naar team-chat-apps blijft bestaan. VoIPstudio voegt nu waarde aan de industrie toe door mobiele werkers de optie te geven om in real-time te verbinden, ongeacht waar ze zijn.