Corel en Parallels overgenomen door KKR voor 1 miljard dollar

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) neemt softwarebedrijf Corel over. De investeringsmaatschappij zou een overeenkomst van meer dan 1 miljard dollar hebben gesloten met eigenaar Vector Capital.

TechCrunch zegt dat het zijn hand heeft gelegd op een interne memo, waarin KKR zich optimistisch uitlaat over de vooruitzichten van Corel. De memo bevestigt dat de deal inderdaad is gesloten en Corel nu officieel deel uitmaakt van de KKR-familie. De overname zou niet gepaard gaan met ontslagen en de officiële aankondiging zou woensdag 3 juli naar buiten worden gebracht.

Kapitaalinjectie

KKR wil Corel een kapitaalinjectie geven om zijn groei te versnellen. Eerst zullen de activiteiten voor het bestaande bedrijf worden uitgebreid voor onder meer een aantal aloude softwaremerken waar Corel eigenaar van is. Denk dan aan WordPerfect, Corel Draw, WinZip en PaintShop Pro.

Bovendien zouden er ook een aantal overnames gepland staan, waaronder die van veelbelovende start-ups. Jonge spelers die het afgelopen decennium een voor Corel interessante variëteit aan apps en andere software hebben ontwikkeld, maar waarvoor schaalvergroting tot nu toe uitbleef. Overigens nam Corel zes maanden geleden zelf nog virtualisatiespecialist Parallels over. Dit bedrijf zal zich nu dus ook onder de paraplu van KKR scharen.

300 miljoen dollar aan dividenden

Hoewel Vector Capital en Corel zelf nooit veel hebben onthuld over gebruikersaantallen of financiële gegeven, heeft Vector het bedrijf beschreven als “zeer winstgevend”. Zo zou er vandaag de dag sprake zijn van dividenden van meer dan 300 miljoen dollar. Ook zouden miljoenen klanten gebruik maken van de verschillende softwareplatforms en -apps van Corel, inclusief Parallels.

In de jaren tachtig plaatste Corel zichzelf ooit als potentiële concurrent voor Microsoft in de software-oorlogen. Toen het bedrijf in 1996 WordPerfect van Novel kocht, beschouwde Corel-oprichter Michael Cowpland het softwarepakket als een integraal onderdeel van de rivaliteit met Microsoft. Hij beschreef het als de Pepsi voor Microsofts Coca-Cola – dat wil zeggen, Microsoft Word. De twee bedrijven hebben over verschillende patenten gebikkeld, maar uiteindelijk bleek Microsoft de machtigste van de twee.

Parallels

Corel heeft zich de afgelopen jaren gericht op de modernisering van zijn aanbod. De overname van Parallels was onderdeel van die strategie, gezien oplossingen van dit bedrijf mensen helpen naadloos op meerdere platforms te werken. Hierdoor kunnen werknemers en IT-managers een uniforme workflow uitvoeren, ongeacht het apparaat of besturingssysteem. Dit gezien Parallels ondersteuning biedt voor Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook, Linux, Raspberry Pi en cloud.