‘HP, Dell, Microsoft, Alphabet en Amazon willen productie uit China halen’

Diverse grote Amerikaanse bedrijven – waaronder HP, Dell, Microsoft, Alphabet en Amazon – willen een groot deel van hun productie uit China halen. Oorzaak is de handelsoorlog tussen Washington en Beijing.

Plannen over de verhuizing van productie werden door bronnen aan Nikkei gemeld. Hoeveel van de productie naar andere landen moet gaan, verschilt per bedrijf. Zo zouden computerfabrikanten HP en Dell 30 procent van de productie van laptops uit China willen halen.

Microsoft, Alphabet, Amazon, Sony en Nintendo willen op hun beurt een deel van de productie van spelcomputers en slimme speakers uit het land halen. Andere leidende PC-makers als Lenovo, Acer en Asustek Computer overwegen vergelijkbare plannen.

Handelsoorlog

De plannen zijn het gevolg van een handelsoorlog tussen de VS en China. Afgelopen weekend tijdens de G20 kwamen president Donald Trump en president Xi Jinping tot een wapenstilstand.

Dat heeft de plannen van tech-bedrijven echter niet gewijzigd. Diverse bronnen stellen dat de situatie nog te onzeker is. Bovendien stijgen de kosten in China, waardoor fabrikanten naar andere opties kijken.

De plannen volgen verder nadat andere tech-bedrijven vergelijkbare keuzes hebben gemaakt. Zo onderzoekt Apple wat de kosten zijn als het 30 procent van zijn smartphone-productie verhuisd. Fabrikanten van servers, netwerkproducten en belangrijke componenten halen hun productie ook uit China, vaak op verzoek van Amerikaanse klanten.

Klap voor China

Mochten de bedrijven de knoop doorhakken en inderdaad meer in andere landen gaan produceren, dan is dat een klap voor China. De export van elektronica is al jarenlang de grootste stimulans van groei in het land. China is de grootste producent van PC’s en smartphones.

Er ontstaan in China dan ook zorgen over het verlies van banen en een halt voor de economische groei in het land. Die groei is al het traagste sinds 1990.

Maar de verhuizing van productie kan ook gevolgen hebben voor de VS. De producten kunnen er namelijk duurder van worden, wat de consument en bedrijven die componenten afnemen dus gaan merken.