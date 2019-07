‘Overheid VS vertelt werknemers Huawei als verbannen te blijven behandelen’

Werknemers van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken hebben te horen gekregen Huawei te blijven behandelen alsof het op de zwarte lijst staat. John Sonderman, een hooggeplaatste ambtenaar, zou hen dat verteld hebben. President Donald Trump zei afgelopen zaterdag juist dat Amerikaanse bedrijven weer aan de Chinese fabrikant mogen leveren.

Huawei kwam in mei op een zwarte lijst terecht, vanwege jarenlange vermoedens van de VS over Chinese spionage via het bedrijf. Bedrijven die op die zwarte lijst staan, mogen geen zaken doen met Amerikaanse organisaties, tenzij hier specifiek toestemming voor wordt gegeven.

Afgelopen zaterdag tijdens de G20 zei president Trump echter dat Amerikaanse bedrijven weer producten en diensten mogen verkopen aan Huawei. De opmerking kwam na gesprekken over de handelsoorlog tussen de VS en China.

Amerikaanse chipfabrikanten waren blij over de beslissing van de president, aangezien Huawei de grootste fabrikant van telecomapparatuur is ter wereld en een belangrijke klant in de VS.

Verwarring

Nu is er echter verwarring ontstaan. Ambtenaren bij de overheid en spelers uit de industrie weten nu niet precies wat het beleid rondom Huawei is. Sonderman probeerde dat op te helderen in een e-mail naar werknemers, die Reuters heeft ingezien.

In die e-mail vertelt Sonderman hoe de werknemers om moeten gaan met verzoeken voor licenties om zaken te doen met Huawei. Alle aanvragen moeten op basis van verdienste bekeken worden. Ook moet er gemeld worden dat de “partij op de entiteitenlijst (de zwarte lijst, red.) staat. Evalueer het bijbehorende beleid voor licentiebepalingen onder deel 744”.

Daarmee verwijst Sonderman naar de regels over de zwarte lijst en de manier waarop licentiebeleid wordt toegepast. Simpel gezegd komt dat er op neer dat alle aanvragen voor licenties waarschijnlijk worden afgewezen.

Veel onduidelijk

Sonderman stelt verder dat andere richtlijnen mee moeten worden genomen in het maken van een beslissing. Of er nog verdere richtlijnen komen op basis van de uitspraken van Trump, is echter onduidelijk. Ook is niet bekend hoe die eventuele extra richtlijnen de kansen om een licentie te krijgen beïnvloeden.

Het ministerie van Handel heeft niet gereageerd op de berichtgeving van Reuters.