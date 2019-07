‘Broadcom wil Symantec overnemen voor ruim 15 miljard dollar’

Broadcom zou in vergevorderde gesprekken zijn om beveiligingsbedrijf Symantec over te nemen. Dat stellen ingewijden tegenover Bloomberg. Volgens de bronnen kan er binnen een paar weken een overeenkomst zijn. Het zou gaan om een bedrag boven de 15 miljard dollar (13,3 miljard euro).

Er is nog geen deal afgerond en het kan ook nog zo zijn dat de gesprekken stopgezet worden, aldus de ingewijden. Symantec weigerde te reageren op het nieuws, Broadcom heeft niets laten weten.

Diepere sprong in software-markt

Met de deal breidt Broadcom zijn aanwezigheid op de software-markt opnieuw uit. Vorig jaar zette het daar een eerste stap in met de overname van CA Technologies voor 18,9 miljard dollar. CA Technologies is een leverancier van diverse IT-systemen en software-producten voor cloud computing, mainframe en virtual machine-omgevingen.

Symantec levert producten en diensten aan ruim 350.000 organisaties en 50 miljoen mensen. Diverse analisten zien de potentiële aankoop dan ook als iets positiefs voor Broadcom. “Symantec zou goed passen in het Broadcom-portfolio”, stelt analist Harsh Kumar van Piper Jaffray bijvoorbeeld.

Volgens hem is de situatie vergelijkbaar als die met de CA-acqusitie, die uiteindelijk “extreem succesvol bleek onder de Broadcom-paraplu”.

Uitdagingen bij Symantec

Het nieuws volgt na een lange lijst aan uitdagingen waar Symantec het afgelopen jaar tegen aanliep. Zo is er meer concurrentie, is de CEO onverwachts opgestapt en neemt de interesse van consumenten in zijn antivirus-oplossingen af.

Broadcom heeft onder CEO Hock Tan juist een heel andere strategie gezien voor software. Tan zegt “franchises” binnen te halen: groepen en afdelingen binnenin bedrijven die een duurzame marktpositie heeft via technologisch leiderschap.

Tan investeert vervolgens in die groepen en afdelingen om dat leiderschap te behouden, en laat ze werken als afzonderlijke delen van Broadcom. De overgenomen producten worden dus niet direct geïntegreerd. Mogelijk staat Symantec na de overname iets vergelijkbaars te wachten.