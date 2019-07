Ricoh neemt DocuWare over voor onbekend bedrag

Ricoh heeft bekendgemaakt DocuWare over te nemen. DocuWare is een aanbieder van content services-software. Hoeveel geld er met de overname gemoeid is, is onbekend.

DocuWare heeft hoofdkwartieren in Duitsland en de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt cloud- en on premise documentmanagement- en workflow-automatiseringssoftware aan voor ruim 12.000 klanten in meer dan negentig landen, via een netwerk van zeshonderd partners.

DocuWare blijft na de overname opereren als een losstaand bedrijf. Presidenten Michael Berger en Max Ertl behouden hun posities, meldt Tech Central.

Digitalisering

David Mills, corporate senior vice president van Ricoh, stelt dat zijn bedrijf een “goedlopend bedrijf” wil opbouwen dat voldoet aan “de groeiende vraag van bedrijven wereldwijd om hun zaken en werkplekken te digitaliseren, ongeacht waar ze zijn.”

“We zien een sterke vraag van onze klant om de waarde van hun documenten en zakelijke content te maximaliseren om hun groei te ondersteunen.” Volgens Mills is de overname van DocuWare een grote stap in het voldoen aan de eis.

“Als een langlopende partner snapt Ricoh de kracht van het kanaal van DocuWare om documentmanagement- en workflow-automatiseringssoftware bij klanten te brengen. Ricoh wil die route naar de markt versterken en laten groeien en is vastbesloten om DocuWare en zijn managementteam te helpen en van hen te leren.”

Smart office

Ricoh rolde eerder dit jaar nog een nieuwe aanpak uit om bedrijven te helpen een smart office op te bouwen. Met het nieuwe Dynamic Workplace Intelligence moeten Multi-Functional Printers meer gebruikt kunnen worden als edge processing-apparaten, abonnementsmodellen en workflow-platformen.

Ricoh hoopt met Dynamic Workplace Intelligence verder te veranderen hoe klanten met printers werken en zich verder mengen in de workflow-processen van bedrijven van alle formaten.

Ook werd toen Cloud Workflow Solutions uitgerold. Dat is een oplossing met integratie-tools en -apps om bijvoorbeeld facturen aan te leveren, bonnen te printen en work orders af te handelen. Dit platform krijgt diverse cloud connectors – vooraf ingestelde workflows voor processen – en multi-destination scanning en documentmanagement.