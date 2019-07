Microsoft maakt SQL Server 2019 op Windows-containers als preview beschikbaar

Microsoft heeft zijn SQL Server 2019 beschikbaar gemaakt als Windows-gebaseerde container images, schrijft The Register. Het gaat om een preview versie in het Early Adopter Program. Eerder waren alleen Linux-gebaseerde container images beschikbaar.

De SQL Server 2019 werd vorig jaar al onthuld. Met de preview van toen probeerde Microsoft het gebruik van Linux-containers van de database-software minder uitdagend te maken. De SQL Server 2019 werd toen beschikbaar op Red Hat Enterprise Linux als een Red Hat Certified Container Image.

Preview

De SQL Server 2019 Windows-gebaseerde image liet echter op zich wachten. In mei verschenen er echter al wel Windows Server-containers als preview op de Azure Kubernetes Service (AKS) van Microsoft.

Nu wordt SQL Server 2019 Windows-gebaseerde images dus ook als preview beschikbaar gemaakt voor Early Adopters. Microsoft zelf denkt dat die tech handig kan zijn in CI/CD-situaties, waar een nieuwe SQL Server-instance mogelijk on demand nodig kan zijn om het bouwen en testen, en vervolgens uitgeschakeld kan worden als deze niet nodig is. Op die manier wordt het doorlopende gebruik van CPU, geheugen en opslag voorkomen.

Andere voordelen zijn natuurlijk dat engineers zich geen zorgen hoeven te maken over de deployment en installatie van SQL Server-instances. Het is mogelijk om een gestandaardiseerd container image aan te zetten. Dat is echter een voordeel dat met alle containers komt.

Einde Extended Support

De preview komt bovendien een week voordat Microsoft stopt het de Extended Support voor SQL Server 2008 en 2008 R2. Op 9 juli wordt de ondersteuning daarvoor stopgezet.

Microsoft maakte vorig jaar echter bekend gratis drie jaar extra ondersteuning te geven als de workloads naar Azure verhuisd worden. Deze extra ondersteuning geld voor Windows Server 2008 en 2008 R2 en voor SQL Server 2008 en 2008 R2. Gebruikers die al op Azure zitten voor hun workloads, komen automatisch in aanmerking voor de drie jaar beveiligingsupdates.

De verlenging is echter eenmalig. Na drie jaar moeten bedrijven alsnog overschakelen naar een nieuwe versie, Microsoft betalen voor een apart onderhoudscontract om alsnog veiligheidsupdates te ontvangen, of de software gebruiken zonder veiligheidsupdates.