Telindus wint aanbesteding GGI-Veilig voor digitale weerbaarheid gemeenten

Telindus heeft onlangs de aanbesteding GGI-Veilig van de belangenorganisatie voor Nederlandse gemeenten Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) weten te verwerven. Het gaat hierbij om producten en diensten waarmee gemeenten hun digitale weerbaarheid kunnen verbeteren.

De nu gegunde raamovereenkomst van de digitale uitvoeringsorganisatie van de belangenorganisatie VNG Realisatie omvat concreet het perceel voor aanvullende security- producten en diensten. Telindus mag, samen met twee andere gegunde leveranciers, KPN en Prontius, ruim 300 gemeenten onder meer mail filtering, end point protection en enterprise mobility management gaan leveren.

Samen met moederbedrijf en partners

Telindus kan deze producten en diensten leveren in samenwerking met moederconcern Proximus uit Belgie en met andere partners. De implementatie van deze dienstverlening moet hierbij worden gerealiseerd volgens een integrale aanpak waarbij security volledig geïntegreerd en verankerd is in alle lagen en componenten van de IT-infrastructuur. Deze aanpak zou volgens Telindus volledig aansluiten op de achtergrond van de aanbesteding voor GGI-Veilig.

“Ik ben zeer blij en trots op het feit dat Telindus deze aanbesteding heeft gewonnen en een bijdrage gaat leveren aan de digitale weerbaarheid van gemeenten. Dit is een bevestiging van de koers die we enige tijd geleden hebben ingezet, waarbij we met onze partners geavanceerde en innovatieve security-oplossingen aanbieden die IT-platformen veilig en flexibel maken. We kijken ernaar uit met gemeenten te gaan samenwerken om een betrouwbare ICT-infrastructuur te realiseren die hen in staat stelt dienstverlening te optimaliseren en integriteit te waarborgen”, aldus managing director Joris Leupen van Telindus in een reactie.

Voldoen aan basiseisen en kosten besparen

Volgens de autonome specialist op het gebied van slimme en veilige IT-platforms hebben zich voor de nu gegunde security-terreinen de laatste jaren veel ontwikkelingen voorgedaan die ook de organisaties van Nederlandse gemeenten kunnen treffen. De ontwikkelingen zijn onder meer een toename van phising, meer mobiliteit van medewerkers, steeds meer mobiele devices op het netwerk en de explosieve groei van sensorgegevens via IoT-toepassingen.

Door met de industrie raamovereenkomsten als GGI-Veilig af te sluiten, kunnen Nederlandse gemeenten voor al deze toegenomen ontwikkelingen worden ontzorgd met een integraal aanbod van oplossingen en diensten. Deze diensten moeten hen daarbij tevens laten voldoen aan de eisen die de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) aan hen stelt. Ook kunnen gemeenten door het collectief aanbesteden van hun security-behoeften de kosten voor deze producten en diensten behoorlijk omlaag brengen.

Daarnaast hoeven gemeenten door het uitbesteden van deze diensten aan marktpartijen, geen angst te meer te hebben de controle over hun IT-infrastructuur te verliezen. Dit bleek onlangs al uit onderzoek van Telindus.

Waarde van 259 miljoen euro

De gegunde raamovereenkomst voor de Nederlandse gemeenten heeft een looptijd van vijf jaar. Het contract kan daarna nog verschillende keren worden verlengd. De raamovereenkomst heeft een totale waarde van 250 miljoen euro.