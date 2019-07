Google Chrome gaat veeleisende advertenties blokkeren

Google werkt aan een functionaliteit voor Chrome om online-advertenties die een te hoge last op het systeem leggen te blokkeren.

De ontwikkeling van de functie, die ‘Heavy Ad Intervention werd gedoopt, is vorige maand gestart. Advertentie-iframes die te veel systeembronnen naar zich toetrekken, worden geblokkeerd.

“Met deze interventie worden advertenties verwijderd die gebruikmaken van meer dan 0,1 procent van het bandbreedtegebruik, meer dan 0,1 procent CPU-gebruik per minuut en meer dan 0,1% van de totale CPU-tijd”, schrijft Google-ontwikkelaar John Delaney op de Chromium Gerrit.

Wanneer zo’n advertentie-iframe wordt gedetecteerd, zal Chrome de inhoud ervan leegmaken. Vervolgens wordt een aangepast bericht weergegeven in plaats van de reclameboodschap.

Ingebouwde adblocker

Google levert al langer een strijd tegen storende advertenties op het internet. Sinds februari 2018 biedt het bedrijf een ingebouwde adblocker aan in Chrome voor gebruikers in de VS, Canada en Europa. Volgende week, op 9 juli, activeert het die functionaliteit wereldwijd.

De adblocker blokkeert alle ongebruiksvriendelijke advertenties , die niet voldoen aan de richtlijnen van de Better Ads Standards, waar Google lid van is.