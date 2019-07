Grandstream Networks introduceert nieuwe serie IP-telefoons

Grandstream Networks heeft een nieuwe serie carrier-grade IP-telefoons aangekondigd, de GRP2600-serie. De telefoons hebben zero-touch voorzieningen ingebouwd voor veilige massale deployment en eenvoudig gebruik.

De telefoons hebben een dun en ergonomisch ontwerp, en moeten een betere gebruikerservaring ondersteunen, weet UC Today. De serie richt zich op enterprise-gebruikers en dienstverleners die telefoons met hoge kwaliteit en veiligheid nodig hebben.

Algemene functies

De serie begint met vier modellen: de GRP2612P, GRP2612, GRP2613 en GRP2614.

De apparaten komen met een optie om eenvoudig het logo aan te passen en diverse next-gen functies als bluetooth, wifi en LCD-schermen.

Ook hebben alle telefoons ‘zero provisioning’ dankzij het cloud-platform van Grandstream Networks, GDMS. Deze oplossing is nog als bèta beschikbaar, maar wordt in de komende maanden algemeen uitgerold. De oplossing biedt een veilige en centrale interface voor het beheren van grote deployments.

De veiligheid van de telefoons wordt verder gewaarborgd via secure boot, een willekeurig standaard wachtwoord, een uniek beveiligingscertificaat en versleutelde data-opslag. Ook is er ondersteuning voor grote voice codes, zoals Opus, G.711, G.722 en G.723.

Vier modellen

Zoals gezegd zijn er vier modellen, die naast de algemene functies ook met eigen opties komen. Zo krijgen de GRP2612 en GRP2612P vier knoppen met meerdere doelen, twee SIP-accounts, een 4 inch kleuren LCD-scherm, en maximaal zestien virtuele, multifunctionele knoppen. Ook zijn hebben de apparaten dual switched 10/100Mbps-poorten.

De GRP2613 komt op zijn beurt met Dual Gigabit-poorten, geïntegreerde PoE en drie SIP-accounts. Het scherm op deze telefoon is met 8 inch iets groter, en er zijn ook meer virtuele, multifunctionele toetsen. Het gaat om 24 stuks. Daarnaast zijn er nog eens zes multi-purpose line-toetsen.

De laatste telefoon in de serie is de GRP2614. Deze versie komt met dual LCD-schermen, acht uitbreidingstoetsen en maximaal veertig virtuele multi-purpose toetsen. Ook is er geïntegreerd dual-band WiFi, dual gigabit en geïntegreerde PoE. Deze versie komt met ondersteuning voor vier SIP-accounts.