EU wijst voorstel wifi-gebaseerde standaard voor verbonden auto’s af

De Europese Unie heeft het mogelijk gemaakt voor bedrijven om te gaan concurreren met technologieën voor met het internet verbonden auto’s. De Europese Unie wees namelijk een aanvraag voor een wifi-gebaseerde standaard gesteund door Volkswagen af, schrijft Reuters.

Onder meer Duitsland, Frankrijk en Italië – allemaal landen met machtige auto-industrieën – stemden tegen het voorstel. In totaal stemden 21 landen tegen. BMW en Qualcomm zijn blij met de overwinning, aangezien zijn een concurrerend 5G-systeem steunen.

Europese Commissie

De keuze om het voorstel af te wijzen, staat in schril contrast met de Europese Commissie. Dat orgaan steunde in april juist het wifi-plan, in plaats van de 5G-technologie. En ook in de auto- en tech-industrieën zijn experts het niet eens over welke technologie beter en veiliger is.

De Europese Commissie wil standaarden zetten in de markt, en koos dus voor het wifi-voorstel. De argumentatie van de Commissie is dat wifi nu beschikbaar is – in tegenstelling tot 5G – en dat dit kan helpen bij het veilig houden van de wegen.

De Europese Transport-commissaris Violeta Bulc stelt nu dat de Commissie samen blijft werken met lidstaten om “hun zorgen aan te pakken en een goede weg vooruit te vinden”.

5G

Het wifi-plan – dat vooral auto’s met andere auto’s verbindt – wordt onder meer door Volkswagen, Renault, Toyota, NXP, Autotalks en Kapsch TrafficCom gesteund. Voor het 5G-plan is er ondersteuning van onder andere Daimler, Ford, Deutsche Telekom, Ericsson, Huawei, Intel, Samsung en dus BMW en Qualcomm.

Partijen die 5G steunen stellen dat deze technologie met een bredere set aan toepassingen komt, zoals entertainment, verkeersdata en navigatie.

CTO Maxime Flament van 5GAA, dat 5G ondersteunt, stelt juist dat de stemming van nu een signaal aan de Commissie geeft dat “technologie-neutraliteit” moet winnen. “Alleen een eerlijk speelveld tussen bestaande technologieën zorgt voor een veiligere en efficiëntere mobiliteit op Europese wegen.”

Nieuwe stemming

Het wifi-voorstel is overigens nog niet formeel afgewezen. Op 8 juli komen de ministers van de Europese Unie bij elkaar. Naar verwachting wijzen zij het voorstel dan officieel af.