Fujitsu ontwikkelt blockchain-gebaseerde digitale identiteit voor gebruikers

Fujitsu Laboratories heeft aangekondigd dat het werkt aan de ontwikkeling van een technologie voor het uitwisselen van digitale identiteiten. Het systeem gebruikt blockchain, en moet de reputatie van de gebruiker bewijzen en vertrouwen in het valideren van een gebruiker verbeteren.

Met de nieuwe technologie is het volgens Fujitsu mogelijk voor individuele gebruikers en dienstverleners die betrokken zijn bij online transacties om de identiteit van de andere partij te bevestigen, schrijft ZDNet.

De technologie is ontwikkeld op basis van Decentralized Identification (DID), wat een systeem is waarbij een derde partij de accuraatheid van de identiteit en persoonlijke credentials van een individu garandeert. Ook wordt er blockchain gebruikt die volgens Fujitsu het risico op vervalsing analyseert, en de betrouwbaarheid van de persoonlijke credentials versterkt bij een online transactie.

De technologie bereikt dit allemaal via een gezamenlijke evaluatie van de gebruikers als een transactie plaatsvindt. Ook wordt de relatie tussen gebruikers vastgesteld op basis van transactiegegevens uit het verleden.

Betrouwbaarheid vaststellen

De evaluaties van iedere gebruiker in een transactie worden vastgelegd als een serie aan transactiegegevens. Het systeem zet die gegevens vervolgens om in een grafiekstructuur. Iedere gebruiker krijgt een betrouwbaarheidsscore op basis van factoren als hoeveel betrouwbare gebruikers dit individu een goede evaluatie geven.

Werkt een gebruiker dus samen met een derde partij om zijn evaluatie op een verkeerde manier te verhogen, dan tonen de als grafieken gestructureerd relaties informatie, waarmee verkeerde representaties ontdekt kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de zwakheid van hun relaties met andere gebruikers.

Voor de verificatie is niet alle informatie nodig. Alleen een deel van de relevante informatie is vereist, waardoor gebruikers geen onnodige persoonlijke gegevens hoeven te delen voor een veilige en betrouwbare transactie.

Verdere ontwikkeling

Fujitsu zegt door te gaan met de ontwikkeling van de technologie als een op “betrouwbaarheid gebaseerd dienstplatform”, dat digitale bedrijven ondersteunt. Hiervoor worden proeven uitgevoerd in diverse branches, beginnend met de financiële industrie.

Ook wil het bedrijf de technologie tijdens het fiscale jaar 2019 implementeren als een nieuwe functionaliteit in zijn Intelligent Data Service Virtuora DX Data Distribution and Utilization Service. Dat is een cloud-gebaseerde oplossing voor het gebruik van data die aangestuurd wordt door blockchain-technologie.