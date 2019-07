‘Uitgaven aan public cloud gaan in komende vier jaar verdubbelen’

De wereldwijde uitgaven aan public cloud-infrastructuur en -diensten gaan volgens IDC verdubbelen van 229 miljard dollar (204 miljard euro) dit jaar naar 500 miljard dollar in 2023. De groei wordt vooral gedreven door de doorlopende adoptie van diensten door enterprises in de professionele diensten, telecommunicatie en retail.

In de professionele dienstverlening, telecommunicatie en retail wordt traditionele applicatie-software steeds vaker aan de kant gezet, in ruil voor een Software-as-a-Service (SaaS)-model, schrijft Silicon Angle. Daarbij host een cloud-provider de applicaties en maakt het ze beschikbaar voor klanten via het internet.

Volgens IDC blijft SaaS de grootste categorie in cloud computing. SaaS is in 2023 goed voor ruim de helft van alle uitgaven aan de public cloud. De bulk van dat geld gaat naar applicaties en systeeminfrastructuur-software. De meest populaire diensten zijn klantrelatiemanagement-software en enterprise resource-management-software.

IaaS en Paas

Na SaaS is Infrastructure-as-a-Service (IaaS) de meest populaire categorie in cloud computing, gevolgd door Platform-as-a-Service (PaaS). In het geval van IaaS verhuurt een cloud-provider de infrastructuurcomponenten die meestal in een datacenter on premise worden gevonden. Bij PaaS biedt de cloud-provider zowel de hardware als de software aan via het internet, vaak voor de ontwikkeling van applicaties.

IDC stelt dat IaaS het snelst groeiende segment in cloud computing is tussen 2019 en 2023. Jaarlijks is hier een groei van 32 procent te zien. De uitgaven op het gebied van PaaS groeien echter vrijwel even snel, met een groei van 29,9 procent per jaar. Die groei is gedreven door verhoogde uitgaven aan datamanagement-software en applicatie-platformen.

De grootste afnemers van deze diensten zitten in de professionele dienstverlening, discrete productie en bankindustrie, aldus IDC. Deze industrieën zijn goed voor ruim een derde van de wereldwijde cloud-uitgaven in de komende vier jaar.

VS

De grootste uitgevers blijven Amerikaanse bedrijven, stelt IDC. Zij zijn goed voor ruim de helft van het geld dat in 2023 uitgegeven word aan cloud-diensten. De meeste groei in de uitgaven zien we in China en Latijns-Amerika, met een groei van respectievelijk 49,1 procent en 38,3 procent