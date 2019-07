Exact moet van rechter software blijven leveren aan Cuba

Exact moet van de rechter weer software gaan leveren aan Cubaanse staatsbedrijven, schrijft het NRC. Het bedrijf wilde dat niet langer doen vanwege de strenge Amerikaanse sanctiewetgeving.

Exact werkte samen met het op Curaçao gevestigde PAM International. PAM International werd in 1996 opgericht om de software van Exact op Cuba te distribueren.

Exact wordt nu echter overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR, wat reden was om die samenwerking per direct te stoppen. Daarbij wees het bedrijf uit Delft op de Amerikaanse wetgeving, waarin staat dat Amerikaanse bedrijven geen handel mogen drijven met Cuba.

Voor PAM International is de opgeschorte samenwerking een harde klap. Door de ingewikkelde structuur rondom vergunningen op Cuba zou het bedrijf namelijk jaren nodig hebben om toestemming te krijgen om andere software in het land te gaan leveren.

Uitspraak rechter

PAM International besloot naar de rechter te stappen, om een doorlopende samenwerking af te dwingen. Exact stelt echter dt dit absoluut niet kan, omdat Amerikaanse sanctiewetgeving erg streng is en “agressief gehandhaafd” wordt. Daardoor is er volgens het bedrijf sprake van overmacht.

De rechter bleek dit geen goed argument te vinden. Volgens de rechter heeft KKR “een welbewust gemaakte keuze” gemaakt toen het Exact overnam. De eventuele problemen in de VS die daarop volgen, mogen niet op het bord van PAM neergelegd worden. Volgens de rechter is dat hun eigen risico.

Daarnaast overtreedt Exact mogelijk de Wet economische delicten door zich aan de Amerikaanse wetgeving houden. In deze Nederlandse wet staat namelijk dat Nederlandse bedrijven zich aan de Europese antiboycotverordening uit 1996 moeten houden, waarin staat dat Europese bedrijven geen gehoor mogen geven aan Amerikaanse sancties over Cuba.

Opzeggen contract

Exact moet nu van de rechter binnen veertien dagen weer aan de distributieovereenkomst voldoen. Doet het bedrijf dan niet, dan krijgt het een dwangsom van 10.000 euro per dag. Daar zit een maximum van 500.000 euro aan.

De overeenkomst kan overigens wel worden opgezegd, maar dat moet van de rechter wel redelijk gebeuren. Per direct opzeggen of per 5 oktober – wat Exact opperde – is volgens de rechter niet redelijk. Wat wel een redelijke termijn is, heeft de rechter niet gezegd.