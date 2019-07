AI-systeem Fujitsu kan wachttijd patiënten verkorten

Fujitsu heeft een nieuw kunstmatige intelligentie (AI) systeem ontwikkeld dat medische notities en gezondheidsgegevens sneller kan verwerken dan het menselijke oog. Daardoor kan er tijdswinst van 90 procent behaald worden, en worden patiënten sneller geholpen.

Het systeem kan informatie bekijken en verzamelen in minder dan een minuut, schrijft IT Pro. Handmatige analyses kosten vaak vijftien minuten. Dat betekent dus dat er veel tijd bespaard kan worden, wat patiënten ten goede kan komen.

Fujitsu stelt dan ook dat de technologie de kwaliteit van de verzorging van patiënten significant kan verbeteren, zeker nu medische professionals weinig tijd hebben omdat ze met meerdere patiënten om moeten gaan. Ook maakt de technologie het mogelijk om meer patiëntgegevens op te slaan voor diepgaandere diagnoses.

Creatiestrategie

Het nieuwe AI-systeem komt volgens Dr. Adel Rouz, CEO van Fujitsu Laboratories in Europa, voort uit een creatie-strategie die het met partners als het San Carlos Clinical Hospital heeft opgezet.

“Die samenwerking heeft ons een belangrijk inzicht gegeven in de uitdagingen die de gezondheidssector tegenkomt, zeker als het om het ondersteunen van het maken van klinische beslissingen gaat. We zijn al geslaagd in het maken van diverse belangrijke innovaties die nu al een verschil maken in de workflow van de medische professionals.”

Het nieuwe AI-systeem is de meest recente oplossing uit die strategie van Fujitsu. Rouz stelt dat hiermee de accuraatheid van klinische data verbeterd wordt. “Daarnaast wordt de digitalisering voor ziekenhuizen, medische verzekeringsbedrijven en overheidsinstanties geautomatiseerd.”

Breder in te zetten

Rouz denkt echter dat er meer toepassingen mogelijk zijn. “We denken dat het eenvoudig aangepast kan worden om vergelijkbare uitdagingen in andere domeinen op te lossen, zoals verzekeringen, juridisch en compliance.”

Het systeem wordt naar verwachting later dit jaar verder uitgerold naar andere instituten.