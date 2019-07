‘E-mails nog steeds grootste cybersecurity-zorg van bedrijven’

E-mails zijn nog steeds het grootste punt van zorg binnen bedrijven, zo blijkt uit onderzoek van Barracuda Networks onder 280 decision makers in verschillende industrieën in de EMEA. 94 procent stelt dat dit nog steeds het meest kwetsbare deel van de beveiliging van een bedrijf is.

De meeste aanvallen via e-mails komen terecht bij de financiële afdelingen. 57 procent stelt dat deze afdelingen het grootste doelwit zijn. 32 procent stelt dat klantondersteuningsafdelingen het grootste doelwit zijn. Barracuda stelt dat dit mogelijk een nieuwe trend is.

De beste beveiliging tegen aanvallen via e-mail is het trainen van werknemers. Toch wordt die training bij veel bedrijven weinig gegeven. 29 procent zegt slechts eens per jaar een training te krijgen, 7 procent heeft nooit een training gehad of was hier niet zeker van.

Als gevolg van die slechte training zijn werknemers ook niet goed op de hoogte van het beveiligingsprotocol. 56 procent zegt dat sommige werknemers niet voldoen aan het beveiligingsbeleid. 40 procent stelt dat werknemers workarounds gebruiken om hier wel aan te voldoen, bijvoorbeeld via shadow IT.

Ransomware

De training van werknemers laat volgens het onderzoek dus nog wat te wensen over. Dat terwijl 87 procent van de beslissingsmakers denkt dat de e-maildreigingen in het komende jaar blijven toenemen. 75 procent zegt verder in de eigen organisatie een gestage toename van e-mailaanvallen gezien te hebben in de afgelopen drie jaar.

De meeste bedrijven reden in het afgelopen jaar aangevallen met ransomware (47 procent). 31 procent werd het slachtoffer van een aanval waarbij de e-mail compromitteert werd, en maar liefst 75 procent werd het slachtoffer van brand impersonation. Bij brand impersonation doet een aanvaller alsof hij vanuit een bepaald merk spreekt, in de hoop gegevens of geld te stelen.

Toch nemen diverse bedrijven wel actie. Zo zegt 38 procent zijn budget voor beveiliging voor het komende jaar te verhogen. 36 procent probeert daarnaast e-mail te vervangen met berichten-apps als Slack of Yammer. 62 procent zegt echter dat het budget voor het komende jaar gelijk blijft of zelfs afneemt.