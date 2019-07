Microsoft heeft op zijn support-pagina nieuwe pagina’s toegevoegd voor gebruikers met een account. Zo worden accounts die meer dan twee jaar niet gebruikt zijn, verwijderd door het bedrijf.

Het nieuwe beleid, dat regels bevat waar gebruikers aan moeten voldoen om te voorkomen dat hun account verwijderd wordt, wordt op 30 augustus van kracht, schrijft MS Poweruser. Volgens de nieuwe regels moeten gebruikers dus eens in de twee jaar inloggen op hun account, willen ze dat deze actief blijven.

Uitzonderingen

Er zijn echter wel diverse uitzonderingen op deze regel. Wordt een account bijvoorbeeld gebruikt om een Microsoft-product of -dienst te kopen of toegang te krijgen tot een dergelijke aankoop, dan blijft het account actief, ook als deze verder niet gebruikt wordt. Dit geldt echter niet voor cadeaukaarten en aankopen en diensten met abonnementen.

Ook blijft een account actief als er een actief Microsoft-abonnement aan vast hangt. Nadat het abonnement verlopen is of stopgezet wordt, moet er wel eens in de twee jaar worden ingelogd. Verder blijft een account actief als het gebruikt is om applicaties of games in de Microsoft Store te publiceren, of om te registreren voor een partner Center-account.

Microsoft laat accounts verder bestaan als gebruikers bijvoorbeeld een certificering van het bedrijf krijgen, er geld aanwezig is of als het om een account gaat dat toestemming geeft aan een minderjarige om een account te hebben.

Huidige status inzien

Het bedrijf heeft het mogelijk gemaakt om te zien wat de status is van een account. Dit kan via de account management website van het bedrijf. Daar is te vinden hoe vaak een gebruiker in moet loggen in een account voordat deze als inactief wordt aangemerkt.

Microsoft benadrukt hierbij wel dat het dertig dagen kan duren voordat recente aankopen en andere account-activiteit zichtbaar wordt in de activiteitsstatus.