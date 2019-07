Philips introduceert nieuwe monitoren met USB-dockingondersteuning

MMD heeft de Philips 241B7QUBHEB- en 272B7QUBHEB-monitoren aangekondigd. Het gaat om twee LCD-monitoren met een USB-dock van 24 en 27 inch.

De Philips 241B7QUBHEB-monitor is een 24 inch Full HD IPS-LCD-scherm. Het beeldscherm komt met een USB-C-dock, dat een stroomdoorvoer, RJ-45 ethernetaansluiting en een snelle USB 3.2-verbinding heeft, waarmee het mogelijk is om de laptop direct op te laden via het scherm. Met het dock moet volgens MMD de rommel door kabels verminderd worden en de productiviteit verhoogd worden. Het scherm heeft verder een pop-up webcam met Windows Hello, waarmee gebruikers met gezichtsherkenning kunnen inloggen.

De Philips 241B7QUBHEB heeft verder een SmartErgoBase, wat betekent dat het scherm in hoogte te verstellen is, maar ook kantelbaar en draaibaar is. In de display zit DisplayLink-technologie en een DisplayPort-out. Daardoor is het mogelijk om meerdere schermen met een hoge resolutie met één kabel te koppelen.

Tot slot komt de display met de LowBlue Mode die beter voor de ogen is en een energiebesparende PowerSensor. De Philips 241B7QUBHEB is beschikbaar met een adviesprijs van 359 euro.

Philips 272B7QUBHEB

Ook heeft MMD de Philips 272B7QUBHEB gepresenteerd. Deze 27 inch monitor heeft een QHD IPS-LCD scherm. Net als de Philips 241B7QUBHEB komt ook deze variant met een USB-C-dock, met daarin stroomdoorvoer, een RJ-45 ethernetaansluiting en een USB 3.2-verbinding. Ook heeft deze monitor de pop-up webcam met Windows Hello.

De Philips 272B7QUBHEB komt verder met DisplayLink-technologie en DisplayPort-out, waarmee meerdere schermen dus aan elkaar gekoppeld kunnen worden met een enkele kabel. En net als de 24 inch-variant komt ook de Philips 272B7QUBHEB met een SmartErgoBase, een LowBlue Mode en de energiebesparende PowerSensor.

Belangrijk verschil is echter dat deze variant met een CrystalClear Quad HD-resolutie en een Ultra Wide-colour-technologie komt, waarmee een opmerkelijke helderheid en betere kleuren mogelijk moeten worden gemaakt.

MMD heeft de Philips 272B7QUBHEB op de markt gebracht met een adviesprijs van 539 euro.