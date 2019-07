Softwareleverancier Dynatrace maakt zich op voor beursgang

Dynatrace heeft een beursgang gepland naar de New York Stock Exchange. De softwareleverancier wil profiteren van de toename van steeds complexere infrastructuuromgevingen en applicatie-architecturen.

In de registratieverklaring verstuurd aan het Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) maakt Dynatrace melding van een waarde van 300 miljoen dollar. De softwareleverancier levert software gericht op applicatieprestatiemanagement (apm), artificiële intelligentie voor operaties, cloudinfrastructuurmonitoring en digitaal ervaringsmanagement.

Partner-ecosysteem

Naast informatie over de financiële situatie van het bedrijf, prijst de softwareleverancier volgens CNN ook zijn relatie met resellers, wereldwijde systeemintegrators, managed services providers en grote cloudinfrastructuurproviders. “We zijn van plan te blijven investeren in ons partner-ecosysteem, met een bijzondere nadruk op het uitbreiden van onze strategische allianties en cloud-gerichte partnerschappen, zoals Amazon Web Services (AWS), Azure, Google Cloud Platform, Red Hat OpenShift en Pivotal Cloud Foundry.

De integratie met AWS, Microsoft Azure en Google Cloud Platform vereenvoudigt de ontwikkeling en operationele inspanningen. Bovendien verhoogt het de zichtbaarheid en verbetert het situationeel bewustzijn voor klanten.

Ook zouden allianties met Pivotal Cloud Foundry, Red Hat OpenShift en andere Kubernetes-omgevingen zichtbaarheid bieden in moderne applicaties. Het gaat om applicaties die zijn gebouwd met cloud-native methoden die meerdere infrastructuren omvatten. “In deze omgevingen start en bewaakt Dynatrace de volledige cloudstack en alle applicaties en containers die overal in de stapel worden uitgevoerd. Dit is inclusief applicaties en workloads, die meerdere cloud- en hybride omgevingen kunnen doorkruisen”, aldus een verklaring van het bedrijf in de aan SEC gerichte registratieverklaring.

AIOps

Voor zakelijke gebruikers die nog steeds een on-premises-oplossing voor onder meer data soevereiniteit willen, biedt het bedrijf Dynatrace Managed. De oplossing is geïnstalleerd in het datacenter van de onderneming, maar ontvangt maandelijkse updates van de leverancier. Bovendien heeft Dynatrace artificiële intelligentie actief ingebed in zijn platform als onderdeel van een AIOps-model. Hierdoor krijgen operationele teams beter inzicht in applicatieprestaties, onderliggende hybride cloudinfrastructuur en gebruikerservaring.

Traditionele benaderingen

Volgens de softwareleverancier voldoen zogeheten point solutions en mish-mashed tooling niet langer aan de behoeften van de onderneming. Het bedrijf wijt dit aan de komst van cloud-transformatie. Naast ook moderne apps, die zijn opgebouwd uit losjes gekoppelde microservices. Daarbij zou ook goedkeuring van DevOps-praktijken voor snelle releases van software debet aan de verandering zijn. Dit inclusief hoge verwachtingen voor gebruikerservaring. “Traditionele benaderingen voor het ontwikkelen, gebruiken en monitoren van software waren niet ontworpen voor de enterprise cloud-omgeving. Traditionele monitoringoplossingen werden ontwikkeld in een tijdperk waarin applicaties monolithisch waren. Slechts zelden werden deze bijgewerkt en uitgevoerd in statische datacenteromgevingen”, aldus Dynatrace.