‘Bij één op de vier bedrijven faalt de helft van de AI-projecten’

Bij maar liefst een kwart van de bedrijven faalt de helft van de kunstmatige intelligentie (AI)-projecten. Dat blijkt uit onderzoek van IDC onder 2.473 organisaties die AI-oplossingen gebruiken voor hun activiteiten, meldt Venturebeat.

Van de organisaties die al AI gebruiken, heeft slechts 25 procent een enterprise-brede AI-strategie opgesteld. Dat terwijl veel van die projecten dus falen. Voornaamste redenen daarvoor zijn een gebrek aan vaardigheden en onrealistische verwachtingen, aldus de bedrijven zelf.

Diverse organisaties zien AI echter wel als iets belangrijks. Zo stelt de helft dat kunstmatige intelligentie een prioriteit is en legt twee derde de nadruk op een “AI First”-cultuur. Voornaamste redenen om kunstmatige intelligentie te implementeren zijn om productiviteit te verbeteren, de wendbaarheid van het bedrijf te verbeteren en de klanttevredenheid via automatisering te verhogen.

Ruim 60 procent van de bedrijven stelt dan ook dat er wijzigingen zijn doorgevoerd in hun zakelijke model, die geassocieerd zijn met de adoptie van kunstmatige intelligentie. Ook stelt bijna de helft dat ze een formeel framework hebben opgesteld om beter na te denken over ethisch gebruik, mogelijke risico’s op vooroordelen en vertrouwensproblemen.

AI blijft booming

Dat kunstmatige intelligentie populair is onder bedrijven, blijkt ook uit analyses van Gartner. Zo stelde het onderzoeksbureau in januari dat het gebruik van AI in bedrijven in de afgelopen vier jaar met 270 procent is gegroeid. In 2018 alleen al verdrievoudigde dat gebruik. In totaal gebruikt nu 37 procent van de ondernemingen op de een of andere manier kunstmatige intelligentie.

Gartner voorspelt verder dat ongeveer 80 procent van de project management office-taken in 2030 overbodig zijn gemaakt door kunstmatige intelligentie. Het gaat dan onder meer om taken als het verzamelen, volgen en rapporteren van data.

Naar verwachting kunnen bedrijfsleiders in 2030 systemen vragen welke projecten geassocieerd zijn met specifieke bedrijven. Daarnaast is het mogelijk om statusupdates te krijgen en om delen van vergaderingen vast te leggen.