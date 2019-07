Microsoft introduceert nieuwe cloud-gebaseerde opties voor SQL Server

Microsoft heeft nieuwe cloud-hosted versies van zijn SQL Server-databasedienst aangekondigd. De ondersteuning voor twee oudere on premise-varianten is vandaag stopgezet.

De nieuwe versies vervangen SQL Server 2008 en 2008R2, en zijn gehost op het cloud-platform Azure, schrijft Silicon Angle. De Azure SQL Database is een “cloud-implementatie” van de dienst en komt in diverse smaken.

Drie smaken

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor Azure SQL Database managed instance, wat “evergreen SQL” biedt. Daarbij krijgen de software en infrastructuur constant updates en het geheel is volledig beheerd.

De dienst draait verder op een geïsoleerd virtueel netwerk en gebruikt machine learning-algoritmes om te helpen bij het afstellen van de infrastructuur, het detecteren van systeemdreigingen en andere taken voor het beheer.

Microsoft heeft daarnaast de Azure SQL Database Hyperscale-optie beschikbaar gemaakt. Deze optie is voor gebruikers die on premise-databases die grote hoeveelheden data opslaan naar de cloud willen migreren. Een derde versie is SQL Server Azure Virtual Machines, met flexibelere configuratie-opties.

Microsoft stelt dat Azure SQL Database binnenkort als preview beschikbaar wordt. Een exacte datum moet nog aangekondigd worden.

Azure SQL

Naast Azure SQL Database wil Microsoft ook een nieuwe “portal-ervaring” genaamd Azure SQL lanceren. Azure SQL moet gebruikers in staat stellen om de Azure SQL Database en SQL Server op Azure VM-implementaties te beheren in een enkele omgeving.

Gebruikers krijgen via Azure SQL toegang tot nieuwe beheersopties voor licenties en functies voor geautomatiseerde backups en patching.

Daarnaast komt er een nieuwe on premies-versie van de database, die Microsoft SQL Server 2019 Big Data Clusters noemt. Deze nieuwe versie krijgt integraties met big data-diensten als Apache Spark en Apache Hadoop. Op 24 juli wordt SQL Server 2019 Big Data Clusters beschikbaar gemaakt als publieke preview.

Verlengde ondersteuning

Zoals gezegd wordt de ondersteuning van SQL Server 2008 en 2008R2 vandaag stopgezet. Microsoft kondigde vorig jaar echter aan dat het gratis drie jaar extra ondersteuning biedt als de workloads naar Azure verhuisd worden. Gebruikers die hun workloads al op Azure hebben draaien, komen hier automatisch voor in aanmerking.