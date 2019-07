Microsoft lanceert nieuw Cloud Adoption Framework voor Azure

Microsoft heeft een nieuw framework gelanceerd voor Azure: het Cloud Adoption Framework, of CAF. CAF is ontworpen om “één Microsoft-stem voor cloud-adoptie” te bieden, evenals “consolidatie en het delen van best practices van Microsoft-werknemers, -partners en -klanten”.

Volgens Microsoft hebben enterprises een bewezen en consistente methode nodig voor het adopteren van cloud-technologieën. Daar is het Cloud Adoption Framework voor bedoeld. Het helpt bij het maken van beslissingen bij de cloud-adoptie, aldus het bedrijf tegenover Channelweb.

Het Cloud Adoption Framework is een poging van Microsoft om klanten die een teen in het figuurlijke Azure-water hebben gestoken te helpen om de cloud-dienst volledig te adopteren. Het Cloud Adoption Framework is nog niet algemeen beschikbaar. Volgende week krijgt het tijdens Microsoft Inspire een grote lancering.

Tweede speler in de markt

Volgens Canalys had Microsoft in het eerste kwartaal 17 procent van de markt voor cloud-infrastructuurdiensten in handen. Daarmee loopt het voor op Google, dat 8 procent van de markt in handen heeft. AWS is de grootste speler met 32 procent.

Microsoft had daarnaast de op twee-na grootste groei van 2018, met een groeipercentage van 82 procent. Google Cloud zag de grootste groei met 94 procent, gevolgd door Alibaba Cloud met 92 procent. AWS liep daar met 47 procent ver op achter.

Azure Bastion

Microsoft onthulde in juni dit jaar nog een nieuwe Azure-dienst: Azure Bastion. Hiermee moet beveiligde toegang worden gegeven tot off-Internet virtual machines. Met de dienst wordt een eenvoudige manier geboden om jump-servers of bastion hosts te deployen, draaien en schalen binnen de Azure-infrastructuur.

Azure Bastion moet in de toekomst verder uitgebreid worden met andere beveiligingsvoorzieningen. Microsoft wil bijvoorbeeld een Azure Active Directory-integratie voor single sign-on en Multi-Factor Authentication voor RDP- en SSH-verbindingen toevoegen. Ook werkt het bedrijf aan het toevoegen van ondersteuning voor native RDP- en SSH-clients.

Wanneer deze toevoegingen gerealiseerd worden, is nog onduidelijk. Voor nu is Azure Bastion beschikbaar als publieke preview.