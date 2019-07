Een handelsgroep van Britse internet service providers (ISP’s) heeft Mozilla genomineerd voor “internetschurk” van 2019. Reden is dat het bedrijf voorstelt om DNS over HTTPS (DoH) te introduceren. Daarmee worden content-blockers omzeild.

De handelsgroep, de ISPA, bestaat uit ruim tweehonderd leden, waaronder BT, Sky en Virgin. De ISPA steunt overheidsplannen om tools te ontwikkelen voor het blokkeren van content en ouderlijk toezicht voor consumenten, meldt IT Pro.

Maar internetgiganten richten zich juist op het steunen van online anonimiteit en het bewaken van de privacy van gebruikers, door extra tools en functies toe te voegen aan hun producten. Daar botsen de twee verschillende groepen nu dus.

DoH

Probleem is dat ISP’s tot nu toe altijd toegang hadden tot DNS-verzoeken. De providers kunnen domeinverzoeken inzien en sommige domeinen op een zwarte lijst zetten. Het gaat bijvoorbeeld om websites waar malware op staat.

Maar door de verzoeken via versleutelde verbindingen te versturen via DoH, kunnen de providers niet langer bepaalde domeinen blokkeren. Daarnaast kunnen tools voor ouderlijk toezicht omzeild worden.

Mozilla zelf zegt overigens geen directe plannen te hebben om DNS over HTTPS buiten Noord-Amerika in Firefox te implementeren. “We verkennen nu potentiële DoH-partners in Europa om deze belangrijke beveiligingsfunctie naar gebruikers hier te brengen. Het is beschikbaar in het instellingenmenu voor gebruikers die dat willen”, aldus een woordvoerder tegenover IT Pro.

Internetschurk

De ISPA stelt dat Mozilla de functie niet alleen in wil zetten vanwege privacy-overwegingen, maar hiermee ook de “internetveiligheidsstandaarden in Groot-Brittannië ondermijnt”. Het voorstel om de techniek te implementeren is voor de ISPA dus voldoende om Mozilla te nomineren voor internetschurk van 2019.

Naast het internetbedrijf is ook president Donald Trump genomineerd, evenals Article 13 EU Copyright Directive, waarmee een uploadfilter geïntroduceerd kan worden op het internet. Online platformen worden nu namelijk verantwoordelijk voor schendingen van het auteursrecht.