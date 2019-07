Ruckus introduceert nieuwe switch en access point

Ruckus Networks heeft twee nieuwe multi-gigabit netwerkproducten aangekondigd waarmee scholen geholpen worden bij de overstap naar digitaal onderwijs. Het gaat om de R750 Wi-Fi 6 access point (AP) en de ICX 7150-C10ZP switch.

Ruckus Networks stelt dat de meeste basisscholen en middelbare scholen in 2022 de helft van de lessen digitaal aan gaan bieden. Daarbij wordt vooral ingezet op 1-op-1 computing en bring your own device (BYOD), waardoor wifi-netwerken snel overbelast kunnen raken. Ook de groei van het IoT-sensornetwerk voor gebouwbeheer en -beveiliging draagt hier aan bij.

AP en switch

Er komt dus een grotere vraag naar capaciteit van het wifi-netwerk, en dat is waar Ruckus Networks nu op inspeelt met de 4×4:4 R750 Wi-Fi 6 AP en de bijbehorende ICX 7150-C10ZP multi-gigabit switch.

De access point is een dual-band 4×4:4 (5GHz) en 4×4:4 (2,4 GHz)-apparaat, met ingebouwde IoT-baken die Bluetooth Low Energy en Zigbee ondersteunt. Ook ondersteunt het apparaat 2,5 GbE en de nieuwe WPA3 wifi-beveiligingsstandaard. De R750 is volgens het bedrijf geoptimaliseerd voor onderwijsomgevingen met hoge gebruikersdichtheid.

De switch is een compacte, ventilatorloge 10-poorts switch met 1, 2,5, 5 en 10 GbE-toegangspoorten. Vier daarvan zijn ook voor PoE geschikt. De poorten bevatten de maximale overdracht van 90W. De switch kan net als de andere ICX-switches van Ruckus gestapeld worden met andere schakelaars uit de ICX 7150-serie in een bedradingskast of verdeeld over meerdere kasten of klaslokalen.

Combinatie

De apparaten worden door Ruckus gecombineerd in een enkel multi-gigabit-netwerk met nog twee andere oplossingen: de SmartZone Network Controller en IoT Controller. Met de Network Controller is het mogelijk om de AP’s en switches te beheren via een enkele interface.

De IoT-controller wordt samen met de Network Controller ingezet om taken uit te voeren voor het connectiviteits-, apparaat- en veiligheidsbeheer van devices zonder wifi.

Tot slot kondigt Ruckus een samenwerking aan met Soter Technologies, dat sensorsystemen maakt die overlast detecteren. Met die samenwerking kunnen scholen ongewenst gedrag snel opmerken, en zo de veiligheid op scholen verbeteren.