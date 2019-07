Linux-kernel 5.2 omarmt industriële Fieldbus-systemen

De nieuwe kernel bevat heel wat nieuwe functies en biedt ondersteuning aan een reeks van bestaande en nieuwe hardware. Draadloze toestellen van Logitech worden nu beter herkend en Linux 5.2 biedt voortaan ondersteuning aan het industriële Fieldbus Subsystem.

Met de ondersteuning voor Fieldbus zet Linux opnieuw een belangrijke stap om dieper in industrieën te integreren. Fieldbus is namelijk cruciaal om diverse systemen met elkaar te verbinden in industriële omgevingen. Dankzij deze ondersteuning kan de kernel nu native communiceren met instrumenten als onderdeel van een controlesysteem.

Tweestapsverificatie krijgt een flinke boost met de integratie van de U2F Zero Driver. Hiermee voegt Linux ondersteuning toe aan USB-gebaseerde U2F-tokens voor online diensten die daar vandaag al gebruik van maken. De U2F driver levert ook een hardware gebaseerde Random Number Generator.

Nvidia Jetson Nano

De lijst met nieuwe toevoegingen in Linux 5.2 is lang, maar een van de belangrijkste toevoegingen is een uitgebreidere ondersteuning van Logitech randapparatuur. Je kan voortaan de batterijstatus beter in het oog houden en per-device key-mapping doen. Er was al generische HID-emulatie mogelijk in Linux, maar met kernel 5.2 worden individuele draadloze apparaten beter ondersteund.

AMD Ryzen-toestellen genieten verder van een betere ervaring met aanraakschermen en touchpads. De aankomende Intel Comet Lake-chips (release ergens deze zomer) worden door Linux 5.2 herkend. Thunderbolt op oudere Apple-hardware geniet van betere ondersteuning en er werden verbeteringen doorgevoerd voor Intel Icelake-chips en ARM Mali-chips.

Tot slot kan je Linux voortaan installeren op een aantal nieuwe singleboard computers waaronder de Allwinner-gebaseerde Orange Pi 3, de Rockchip-gebaseerde Orange Pi RK3399, een aantal NXP-gebaseerde bordjes en de Nvidia Jetson Nano waar we eerder al over schreven. Die laatste is een kleine AI-computer op maat van het IoT en edge-toepassingen. De chip (99 dollar) is beschikbaar in een variant voor gebruik in apparaten maar ook als ontwikkelaarsbordje waar enthousiastelingen of scholen mee aan de slag kunnen.