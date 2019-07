Eerste Dynabook-laptops verschijnen op de Europese markt

De Portégé X30-F en Tecra X40-F zijn de eerste laptops die onder het label Dynabook in Europa op de markt verschijnen, sinds Toshiba Client Solutions in april van dit jaar per direct van naam veranderde. De toestellen richten zich op de zakelijke gebruiker.

Toshiba Client Solutions (TCS) is sinds oktober vorig jaar onderdeel van de Sharp Group en veranderde begin dit jaar de naam naar Dynabook Inc. De naamsverandering werd in april ook in Europa doorgevoerd en de eerste toestellen onder de nieuwe merknaam zijn vandaag gelanceerd.

De nieuwe generatie Portégé X30-F en Tecra X40-F zijn uitgerust met Windows 10 Modern Standby, dat dezelfde snelle aan-uitervaring biedt die gebruikers gewend zijn van hun smartphone. Modern Standby maakt gebruik van eender welke beschikbare netwerkverbinding om altijd online en up-to-date te blijven. Dynabook combineert dat met ‘wake on fingerprint’ om de toestellen nog sneller uit slaapstand te halen.

Intel Optane

De laptops bevatten de laatste 8ste generatie Intel Core i-processoren (Whiskey Lake), alsook het nieuwe Intel Optane Memory. Optane leert welke functionaliteiten het meest gebruikt worden en versnelt vervolgens deze processen. Veelvoorkomende taken kunnen zo sneller worden uitgevoerd. Dynabook maakt zich verder sterk dat een nieuwe S-Type-ventilator zorgt voor een betere koeling aan een lagere rotatiesnelheid, waardoor het de apparaten stiller werken.

Wifi 6

Daarnaast worden beide toestellen uitgerust met Wifi 6 (802.11ax). Hoewel de voordelen daarvan beperkt zijn zolang Wifi 6 nog niet wijdverspreid is aan de netwerkzijde, is het een toekomstgerichte keuze van Dynabook om de standaard te ondersteunen.

Tot slot is ook de nodige aandacht besteed aan security. De Portégé X30-F en de Tecra X40-F zijn voorzien van een zelf ontwikkeld BIOS, TPM 2.0-securitychip en specifieke securitytoepassingen, zoals Secure Launch en System Management Mode.

De laptops zijn beschikbaar vanaf augustus 2019. Adviesprijzen werden nog niet meegedeeld.