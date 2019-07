Red Hat nu definitief in handen van IBM

Red Hat is definitief overgenomen door IBM. Dit maakten beide bedrijven vandaag bekend. Big Blue betaalt voor de open sourcespecialist en voorvechter van de hybride cloud een bedrag van in totaal 34 miljard dollar.

De overname moet klanten in staat gaan stellen om nog eenvoudiger te kunnen overstappen naar hybride (multi) cloudomgevingen. Vooral als het gaat om het kunnen beheren en beveiligen van deze omgevingen. De combinatie tussen beide bedrijven kan hiervoor de hele technologie-stack leveren, zo geeft Chairman, president en CEO Ginni Rometty van IBM aan in een commentaar.

Volgens CEO Jim Whitehurst van Red Hat is de overname ook goed voor het breder kunnen inzetten van open source. Vooral als het daarbij gaat om het beste iedere applicatie of workload te kunnen bouwen en die overal, van de edge, via het (eigen) datacenter tot in de (multi)cloud te kunnen uitrollen. In zijn opinie was de overname door een partij als Big Blue altijd het beste wat zijn bedrijf kon overkomen.

Red Hat blijft onafhankelijk

Zoals Ginni Rometty al eerder aangaf, zal Red Hat volledig als zelfstandig onderdeel binnen het hele IBM-concern blijven opereren. Wel gaat het deel uitmaken van Big Blue’s Cloud and Cognitive Software-segment. Jim Whitehurst blijft de leiding houden en zal rechtstreeks aan Rometty gaan rapporteren. Ook zal deel gaan uitmaken van het senior managementteam van IBM.

Ook wat productenportfolio betreft gaat er niets veranderen. Red Hat blijft zijn eigen producten, net als IBM, ontwikkelen, leveren en distribueren, aldus Executive Vice President and President, Products and Technologies Paul Cormier van de open sourcespecialist tijdens een persbriefing naar aanleiding van de definitieve overname. Big Blue is niet van plan om hieraan te gaan tornen.

OpenShift wordt hybride standaard

Wel gaat IBM Red Hat OpenShift volledig omarmen als het basisplatform voor een hybride model, zo liet Senior Vice President Arvind Krishna van IBM Cloud & Cognitive Software weten. Dit betekent dus dat wanneer de leverancier het nu heeft over een hybride cloudplatform, dus Red Hat OpenShift bedoelt. Alle middleware-producten van IBM zullen in de toekomst zo worden gebouwd dat zij terugleiden naar het open source cloudplatform van Red Hat, voegde hij er nog aan toe.

Kortom, de nu definitief gemaakte overname moet beide bedrijvende benodigde ‘scale’ brengen om nog meer te kunnen groeien en de echte enabeler en marktleider van de hybride cloud te kunnen worden. We zijn benieuwd hoe deze interessante samensmelting zich de komende jaren gaat manifesteren.