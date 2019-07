Chrome OS 75 opnieuw beschikbaar voor alle Chromebooks

Eind vorige week blokkeerde Google de nieuwste Chrome OS-update omwille van diverse problemen. Na enkele dagen sleutelen zouden de problemen van de baan moeten zijn.

Normaal lanceert Google eerst Chrome, om dan twee weken later Chrome OS los te laten. Deze cyclus werd met Chrome OS 75 al onderbroken door een latere beschikbaarheid van het besturingssysteem.

Na een latere levering bleven problemen de kop op steken zoals systemen die opeens bevriezen. Andere klachten waren een haperende internetverbinding en problemen rond icoontjes die opeens van het scherm verdwijnen.

Gisterenavond werd de update initieel eerst voor Googles eigen Pixelbook opnieuw beschikbaar gesteld met de nodige fixes. Na een nachtje sudderen heeft de zoekgigant de update nu beschikbaar gesteld voor elke Chromebook op de markt.

Nieuwe functies

Chrome OS 75 bevat onder andere ondersteuning voor externe clouddiensten naast Google Drive en een kindvriendelijke Google Assistant voor kinderaccounts. Via Linux (in beta) herkennen Chromebooks voortaan Android-toestellen over USB en er kan voortaan een pincode worden ingesteld voor native printers binnen managed devices.

Het is altijd een goed idee om enkele dagen te wachten wanneer een nieuwe update beschikbaar is. Er kunnen altijd kinderziektes in zitten die in latere versies worden aangepakt. Wie in de toekomst toch een slechte update installeert, kan telkens handig terugrollen naar een eerdere versie.

Chrome OS 74 rolde begin mei uit en bevatte onder andere betere PDF-ondersteuning en de Google Assistant. Die laatste werd gefuseerd met de zoekfunctie in Chrome OS. Verder voorziet Google nog enkele kleinere verbeteringen zoals ondersteuning voor externe camera’s, aangesloten via USB. Denk daarbij aan webcams of documentcamera’s. Voortaan kan je ook bestanden rechtstreeks downloaden naar een map naar keuze in de My Files-root, waar je vroeger beperkt was tot de downloads-map. Linux-applicaties die draaien op Chrome OS krijgen dan weer ondersteuning voor audio.