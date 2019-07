Google Cloud breidt bestandsopslagdienst uit met overname Elastifile

Google heeft opslagprovider Elastifile overgenomen. Het bedrijf biedt bestandsopslag voor applicaties van enterprise-niveau die op schaal in de cloud draaien. Volgens een anonieme bron van CTech zou Google 200 miljoen dollar betalen voor de overname.

Met de dienst van Elastifile is het mogelijk voor enterprises om opslagcapaciteit on-demand elastisch op of af te schalen, schrijft ZDNet. Ook heeft Elastifile een dienst genaamd ClearTier, dat intelligente tiering biedt tussen bestand- en objectopslag.

Het Google Cloud Platform heeft ook een eigen opslagsysteem: Cloud Filestore. De Elastifile Cloud File Service is echter flexibeler en kostenefficiënter voor sommige use cases van enterprises.

Integratie

Google wil met de overname de dienst van Elastifile integreren met zijn eigen Cloud Filestore, waardoor de snelheid en schaalmogelijkheden van zijn dienst verbeterd worden.

“De combinatie van Elastifile en Google Cloud zorgt voor de snellere inbreng van traditionele workloads in het Google Cloud Platform en vereenvoudig het beheer en het schalen van data en compute-intensieve workloads”, aldus Thomas Kurian, CEO van Google Cloud.

“Daarnaast denken we dat deze combinatie bedrijven in staat stelt om industrie-specifieke, hoog presterende applicaties te bouwen die snel en gemakkelijk bestandsopslag op petabyte-schaal vereisen.”

Veel overnames

De overname van Elastifile is de laatste in een reeks van acquisities door het Google Cloud Platform in de afgelopen maanden. Vorige maand werd bovendien bekend dat beveiligingsbedrijf Chronicle, dat ontstond in de X-afdeling van moederbedrijf Alphabet, onderdeel wordt van Google Cloud.

Ook kondigde de internetgigant vorige maand aan dat het business intelligence platform Looker overneemt voor 2,6 miljard dollar. De toolset van Looker wordt onderdeel van het Google Cloud Platform. Op die manier hoopt de internetgigant het gat met de oplossingen van concurrenten AWS en Microsoft Azure te dichten.

Verder werd ook cloud-migratieplatform Alooma overgenomen, evenals big data analytics-specialist Cask Data. De overname van die twee bedrijven leidde tot de Google Cloud Data Fusion, een data pipelining tool.