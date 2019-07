ServiceNow maakt SaaS-platform beschikbaar op Azure

ServiceNow heeft aangekondigd zijn software-as-a-service (SaaS)-platform beschikbaar te maken op de Azure-cloud van Microsoft en op zijn eigen private cloud-infrastructuur. Daarmee wordt een eerdere samenwerking tussen de twee bedrijven verder uitgebreid.

Microsoft en ServiceNow kondigden in oktober al een samenwerking aan, waardoor ServiceNow digitale workflows levert via het Azure Government Cloud-platform. Nu wordt die samenwerking dus verder uitgebreid, schrijft Silicon Angle. ServiceNow stelt van Azure zijn cloud-platform naar keuze te willen maken, al is de samenwerking niet exclusief.

De twee bedrijven richten zich samen specifiek op “bepaalde erg gereguleerde industrieën”. De software wordt beschikbaar gemaakt in de Azure Government-regio in de Verenigde Staten en een aantal regio’s in Australië. Later komt het platform naar andere Azure-regio’s.

Daarnaast gaat Microsoft de IT en Employee Experience workflow-producten implementeren in zijn eigen bedrijf.

Andere samenwerkingen

Zoals gezegd is de samenwerking met Microsoft niet exclusief. ServiceNow heeft dan ook andere overeenkomsten met bijvoorbeeld Google Cloud en Amazon Web Services (AWS).

In mei werd de samenwerking met Google aangekondigd. De twee bedrijven gaan native ondersteuning voor het Google Cloud Platform toevoegen aan de IT Operations Management-suite. Daarnaast worden de real-time vertalingstools van Google gebruikt in het Service Management Product.

ServiceNow heeft ook al diverse integraties met AWS. Zo breidde het zijn beveiligingsportfolio in mei uit met twee integraties met AWS Security Hub. Klanten van de bedrijven kunnen daarmee cloud-data aggregeren in de Security Hub en de goedgekeurde reactie of workflow automatisch aanzetten in Security Operations of IT Service Management.

Azure IP Advantage

De samenwerking met Microsoft werd in december ook al uitgebreid met een overeenkomst voor intellectueel eigendom. Daarmee wordt ServiceNow beschermd tegen rechtszaken over patentschending via het Azure IP Advantage-programma. Op die manier moet de adoptie van de Azure-cloud door het bedrijf gepromoot worden.

Azure IP Advantage werd in februari 2017 door Microsoft opgericht om klanten van Azure te beschermen. In het programma zitten 10.000 patenten waarmee “ongegronde patentrechtszaken” voorkomen moeten worden. Klanten van Azure zijn automatisch gedekt door het programma.