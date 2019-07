Bosch wil batterijleven voertuigen verbeteren met cloud-verbonden accubeheer

Bosch heeft een nieuwe met de cloud verbonden software-dienst gelanceerd, waarmee het mogelijk is om het batterijleven van elektrische voertuigen te beheren en te monitoren. Op die manier hoopt het bedrijf het batterijleven te verbeteren.

Volgens Dr. Markus Heyn, lid van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH, kunnen de data-gebaseerde diensten van Bosch helpen bij het substantieel verbeteren van batterijen, schrijft TechCrunch.

Die data-gebaseerde diensten krijgen informatie, doordat Bosch batterijen voor elektrische voertuigen met de cloud verbinden. Dat stelt bedrijven in staat om de accustatus op afstand te monitoren en te managen, waardoor ze slijtage van de accu’s tot 20 procent kunnen verminderen.

De dienst verzamelt bijvoorbeeld real-time data van accu over de snelheid waarop ze opladen, hoeveel laadcycli ze al hebben gehad en wat de temperatuur is. Door die data te verzamelen, kan Bosch herlaad- en prompt-drivers optimaliseren met updates over hoe het acculeven verlengd kan worden.

Voorspellend

De tools schrijven niet alleen tips voor, maar hebben ook voorspellende mogelijkheden. Operators van vloten auto’s kunnen aan de hand daarvan vaststellen wanneer een accu mogelijk versleten is, en optimale informatie bieden over wanneer verouderde batterijen vervangen moeten worden, zodat het voertuig de beste prestaties levert.

De inzichten hebben volgens Bosch drie voordelen. Zo kunnen ze het verouderen van accu’s verminderen, het beheer en reparatietijden verbeteren, en voorkomen dat accu’s hun prestaties en capaciteit niet permanent verliezen. Dat laatste kan doordat het platform het herlaadproces kan beheren.

Volgens Heyn zorgen krachtige batterijen met een lang dienstleven er bovendien voor dat elektromobiliteit haalbaarder wordt.

Eerste klant

Bosch heeft al een eerste klant voor zijn nieuwe met de cloud verbonden dienst. Het gaat om de Chinese ride mailing-gigant DiDi. DiDi is van plan om een vloot van elektrische voertuigen met de software van Bosch aan boord te lanceren in Xiamen.