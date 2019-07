AWS DeepLens beschikbaar in Europa

AWS DeepLens, een kant-en-klare camera specifiek bedoeld voor deep learning, is vanaf nu beschikbaar in Europese Amazon-winkels. De camera kost 249 euro en moet de talloze theorievoorbeelden omzetten in praktijkervaringen.

Amazon lanceert met DeepLens een deep learning-camera op de Europese markt. AWS DeepLens is ontwikkeld om modellen via TensorFlow en Caffe te draaien in minder dan 10 minuten opstarttijd voor ontwikkelaars.

De belangrijkste motivatie voor AWS is om hun machine learning tool in de praktijk om te zetten met deze camera. Op hardwarevlak kan de 4 megapixelcamera 1080p-video opnemen en is er een 2D microphone array beschikbaar. Het apparaat draait op een Intel Atom-processor, 8 GB RAM en 16 GB interne opslag (uitbreidbaar via microSD).

De DeepLens camera is al sinds vorig jaar beschikbaar in de VS en krijgt volgens The Register een kleine revisie voor de Europese markt. Zo krijgt het USB 3.0 mee in plaats van USB 2.0. De camera geniet voortaan ook ondersteuning voor de Intel RealSense dieptesensor als de Intel Movidius Neural Compute Stick 2. Verrassend genoeg heeft de camera nog steeds geen microfoon aan boord. Er is wel een audio-ingang beschikbaar mocht je een extern exemplaar willen aansluiten.

Leerkrachten, studenten en ontwikkelaars

De camera draait op Ubuntu 16.04, AWS Greengrass Core en geoptimaliseerde versies van MXNEt en Intel cIDNN-bibliotheken. Het apparaat heeft 100 GigaFLOPS aan rekenkracht om in realtime HD-beelden te verwerken. Amazon heeft op zijn website een aantal use cases geplaatst om een idee te geven van de diverse mogelijke toepassingen van DeepLens.

AWS mikt met DeepLens op leerkrachten, studenten en ontwikkelaars. AWS DeepLens integreert in SageMaker en AWS Lambda. Het heeft computer-visionmodellen toegevoegd dankzij Gluon, SageMaker imports en tools om modellen te optimaliseren.