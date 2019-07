‘McAfee bereidt opnieuw beursgang voor’

Beveiligingsbedrijf McAfee is van plan de beurs op te gaan. Dat kan ruim een miljard dollar ophalen en het bedrijf een waardering van ruim 5 miljard dollar opleveren. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden die bekend zijn met de gesprekken.

McAfee en de eigenaren van het bedrijf gaan volgens de ingewijden deze week om de tafel met bankiers om een beursgang te bespreken. Mogelijk verschijnt het bedrijf dit jaar al op de beurs.

Het beveiligingsbedrijf werd in 1987 opgericht door John McAfee, en breidde zijn activiteiten onlangs uit naar de cloud en mobiele apparaten. McAfee is nu in handen van private equity-bedrijven TPG en Thoma Bravo, en Intel is er ook nog aan verbonden.

Een eventuele beursgang zou de tweede zijn voor het bedrijf: het stond in 1999 al op de beurs, maar werd in 2011 opgekocht door Intel voor 7,5 miljard dollar. Intel hoopte toen zijn chips te combineren met de software van McAfee, maar dit leverde niet de gewenste resultaten op. TPG nam in 2016 een aandeel van 51 procent van Intel over.

Inmiddels haalt het bedrijf weer veel geld binnen. Nu wordt dus een nieuwe beursgang overwogen. In het verleden werd ook overwogen om het bedrijf te verkopen, en dat is nog steeds een optie, stellen de ingewijden. In december vorig jaar waren er bijvoorbeeld nog gesprekken met Thoma Bravo om het gehele bedrijf over te nemen van TPG en Intel.

Toch zijn de eigenaren positief over een beursgang, omdat andere security-bedrijven – Symantec, Avast en Palo Alto Networks – het de afgelopen tijd goed doen op de beurs.

De beursgang komt bovendien in een periode van gezonde interesse van investeerders in cybersecurity. Zo verkoopt de cloud-gebaseerde beveiligingssoftwarefabrikant CrowdStrike Holdings zijn aandelen voor bijna het dubbele van de 34 dollar die het tijdens de beursgang een maand geleden vroeg.