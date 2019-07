IBM voorziet cloud- en objectopslag-oplossingen van upgrades

IBM heeft zijn opslagmogelijkheden uitgebreid met nieuwe cloud-technologieën, samenwerkingen en nieuwe objectopslag-, databescherming- en converged infrastructuur-technologieën met partner Cisco.

IBM heeft zijn Spectrum Discover, de metadata management-software van het bedrijf, bijvoorbeeld voorzien van ondersteuning voor heterogene omgevingen, meldt CRN. Het gaat hierbij om concurrerende opslagtechnologieën als Dell EMC Isilon en NetApp, en om cloud-diensten als Amazon Web Services S3, Spectrum Scale en Cloud Object Storage.

Daarnaast is er een nieuwe generatie aan Cloud Object Storage onthuld. Cloud Object Storage is een technologie voor efficiënt management van object storage voor secundaire storage en next-generation big data- en kunstmatige intelligentie-workloads.

Cloud Object Storage heeft bijvoorbeeld een nieuwe second-generation object storage-apparaat gekregen. Dit apparaat biedt 37 procent lagere kosten per terabyte aan, en ziet zijn capaciteit in een enkel rek met 26 procent verhogen naar 10,2 petabytes. Ook is de doorvoer verhoogt met 25 procent.

Spectrum Protect Plus

IBM heeft de samenwerking tussen Spectrum Protect Plus en AWS dichter bij elkaar gebracht, om zo zijn databeschermingsmogelijkheden te updaten.

Spectrum Protect Plus kan nu ook IBM Db2-, Oracle-, Microsoft SQL Server- en MongoDB-databases die op AWS gehost zijn beschermen. Daarnaast is het mogelijk om disaster recovery uit te voeren vanuit backup-repositories die in AWS zijn opgeslagen. De technologie is via AWS Marketplace beschikbaar.

De data op AWS-gehoste repositories kan ook gearchiveerd worden op tape, of naar Amazon S3 Glacier, Azure Archive Storage of Cloud Object Storage Archive van Big Blue zelf. Verder is er ondersteuning voor AWS S3 Intelligent Tiering.

VersaStack

Tot slot heeft IBM in samenwerking met Cisco een nieuwe versie van zijn VersaStack converged infrastructuur gemaakt. Deze nieuwe versie bevat FlashSystem 9100, wat het eerste NVMe-gebaseerde opslagplatform van Big Blue is.

De eerste versie bevat NVMe-over-Fibre Channel-connectiviteit. Die versie verschijnt aan het einde van het derde kwartaal. Aan het einde van dit jaar of begin 2020 komt er ook een variant met NVMe-over-Ethernet.