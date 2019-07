‘Windows-workloads op AWS draaien bespaart tot 56 procent in kosten’

Amazon Web Services (AWS) ziet natuurlijk graag dat zijn klanten Windows-workloads op het platform draaien. Om de voordelen daarvan te benadrukken, deelde vicepresident Sandy Carter resultaten van een IDC-onderzoek op LinkedIn.

Volgens dat onderzoek kunnen organisaties die Windows-workloads als Windows Server en Microsoft SQL Server draaien, hun kosten in vijf jaar verminderen met maximaal 56 procent, schrijft Silicon Angle.

Bedrijven kunnen volgens Carter maximaal 157.300 dollar (zo’n 140.000 euro) per honderd gebruikers besparen in een periode van vijf jaar, als ze hun Windows-workloads op AWS draaien. Voor sommige organisaties kan die besparing oplopen tot in de miljoenen.

Volgens Carter zelf worden ontwikkelteams hier bovendien productiever van, omdat AWS al het management van de infrastructuur afhandelt. Daarnaast moet de beveiliging verhoogd worden en zijn er minder risico’s, omdat de infrastructuur robuust is en minder last heeft van storingen dan on premise-systemen.

Use cases

Door de bevindingen van IDC te delen, hoopt Amazon dat er meer on premise-workloads naar zijn cloud worden gebracht.

Met dat doeleinde in gedachten, deelde Carter ook diverse voorbeelden van klanten. ZocDoc, actief in de gezondheidsbranche, wist de productiviteit van zijn engineering-team bijvoorbeeld te verdriedubbelen door de infrastructuur naar AWS te verhuizen. Voor die tijd werd de applicatie van het bedrijf gehost op een on premise .NET on Windows-platform.

Door de infrastructuur te verhuizen naar AWS steeg de productiviteit dus flink, en kon het team de applicaties opnieuw ontwerpen en nieuwe functies toevoegen.

Azure

“Het punt is dat het verhuizen van je Windows-workloads naar de cloud je helpt om je TCO te verlagen, waardoor je bedrijf innovatiever kan zijn en een groter zakelijk succes kan bereiken”, aldus Carter.

Microsoft heeft zelf natuurlijk ook een cloud-optie, Azure. Het bedrijf is zelf de nummer twee aanbieder van cloud-diensten, achter AWS. Hoeveel er bespaard kan worden door de Windows-workloads naar de cloud van Microsoft zelf te brengen, deelde AWS dan weer niet.