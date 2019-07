Bitdefender voegt analytics-mogelijkheden toe aan GravityZone-oplossing

Bitdefender heeft GravityZone, een oplossing voor endpoint-beveiliging, uitgebreid met opties om beveiligingsrisico’s te analyseren. Met Advanced Endpoint Risk Analytics kunnen bedrijven de gebieden van waar aanvallen op endpoints gedaan kunnen worden inperken.

Bij aanvallen op endpoints wordt over het algemeen gebruikgemaakt van bekende kwetsbaarheden in applicaties en configuraties. Bovendien worden SecOps-teams volgens Bitdefender dagelijks bedolven door monotone en reactieve taken zoals het beheer van kwetsbaarheden, onderzoek doen naar de ernst van incidenten en patching.

“De complexiteit en diversiteit van moderne heterogene endpoint-omgevingen resulteert maar al te vaak in fouten in configuraties. Deze fouten kunnen de dienstverlening verstoren en kwetsbaarheden blootleggen die uiteindelijk leiden tot beveiligingsincidenten”, zegt Dave Gruber, senior analist Endpoint Security bij de Enterprise Strategy Group.

Endpoint Risk Analytics moet SecOps-teams juist helpen bij het elimineren van de belangrijkste oorzaken van malware-infecties en datalekken. Daardoor krijgen de teams meer tijd voor taken met een strategischer karakter, zoals het in kaart brengen van risico’s en deze proactief tegengaan.

30 lagen

GravityZone biedt technologie voor endpoint-beveiliging die uit dertig lagen is opgebouwd. De oplossing gebruikt een grote verzameling aan informatie over dreigingen binnen de branche, die met data van ruim 500 miljoen sensoren wereldwijd wordt gevoed.

De oplossing biedt daarnaast een EDR-laag die naar eigen zeggen met minimale systeembelasting werkt. Daarmee is het voor organisaties met beperkte middelen voor beveiligingsanalyses mogelijk om meldingen op de ernst te onderzoeken met één muisklik. Meldingen worden zo sneller afgehandeld.

Volgens Harish Agastya, senior vice president Enterprise Solutions bij Bitdefender, combineren de best beveiligde organisaties “krachtige mogelijkheden voor preventie met snelle detectie en incidentrespons en geïntegreerde functionaliteit voor het analyseren van beveiligingsrisico’s”. “Daarmee kunnen ze de beveiliging van endpoints proactief versterken, het aanvalsoppervlak verkleinen en toekomstige mogelijke aanvallen tegengaan.”

Beschikbaarheid

Bitdefender heeft de nieuwe analytics-mogelijkheden per direct beschikbaar gemaakt voor bestaande gebruikers van GravityZone. Ook zijn ze aan te schaffen bij elk GravityZone-product.