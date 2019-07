‘Effectieve DevOps-implementatie gehinderd door bureaucratie’

De effectieve implementatie van DevOps wordt met name gehinderd door bureaucratie. Dat blijkt uit onderzoek van F5 Networks tijdens de DevOpsDays, een internationaal evenement in Amsterdam.

Maar liefst 40 procent van de ondervraagde industrie-experts vindt bureaucratie het grootste pijnpunt. Het gaat dan met name om procedurele stappen als veranderende reviews, aangepaste ticket-systemen en het omgaan met handmatige processen.

Daarnaast zijn legacy-systemen en -code een groot pijnpunt, zo stelt 25 procent van de respondenten. Incompatibiliteit van productie-omgevingen staat met 21 procent op de derde plek, gevolgd door de uitdaging om goed zicht te krijgen op applicatie-prestaties (14 procent).

Meer samenwerking met NetOps

Volgens F5 liggen de resultaten in lijn met een eerder onderzoek van het bedrijf onder NetOps- en DevOps-specialisten. Volgens dat onderzoek werken DevOps-teams steeds vaker samen met NetOps-teams en wordt er onderling steeds meer afgestemd.

Ook zijn de twee soorten specialisten het over het algemeen eens over de snelheid van het opleveren van apps en diensten. Zo stellen beide teams dat automatisering in de productie-pipeline. Verder hebben ze meer vertrouwen in de betrouwbaarheid, prestaties en beveiliging van applicaties als de productie-pipeline voor meer dan 50 procent geautomatiseerd is.

Onderzoek van Trend Micro toonde eerder deze maand juist dat de communicatie tussen beveiligings- en ontwikkelteams in de organisatie beter moet, willen bedrijven een goede DevOps-implementatie bereiken. Om dat te bereiken moet de integratie tussen teams beter en moeten er gezamenlijke doelen komen.

Invloed DevOps neemt toe

Volgens Rodrigo Albuquerque, DevOps Solution Developer bij F5 Networks, neemt de invloed van DevOps dan ook toe. “In principe neemt het een hoop overtollige processen en randzaken weg bij de application delivery pipeline, en vergroot het de efficiency. Toch is DevOps nog niet omarmd door de meeste bedrijven, mede doordat bureaucratie en legacy-systemen in de weg staan.”

Albuquerque stelt echter wel te zien dat de aandacht voor en de toepassing van automatisering toeneemt. “Zodra dat breed is doorgevoerd, zal het uiteindelijk leiden tot meer DevOps in de praktijk.”