Collibra brengt levenscyclus van data in kaart met overname SQLdep

Collibra, de Brusselse expert in data governance, lijft het Tsjechische SQLdep in. Dat is gespecialiseerd in de geautomatiseerde ontekking en visualisering van de levenscyclus van datasets.

SQLdep helpt organisaties om beter de context rond hun data en de kwaliteit ervan te begrijpen, alsook compliance te ondersteunen en vertrouwen in de data te vergroten. Dat doet het door de volledige levenscyclus van de gegevens op een geautomatiseerde manier in kaart te brengen.

“Organisaties staan voor de uitdaging om duizenden datasets te beheren, verspreid over de onderneming, zowel on-premises als in de cloud”, vertelt Jim Cushman, Chief Product Officer bij Collibra. “Met deze hoeveelheid gegevens is inzicht in de data lineage een cruciale eerste stap in de ontwikkeling van data intelligence.”

Inzicht in data

De technologie van SQLdep zal Collibra Catalog en Collibra’s privacyaanbod aanvullen. Dankzij de visualisaties van SQLdep kunnen gebruikers beter begrijpen hoe hun datasets samengesteld zijn, wat elke set betekent en welke sets kunnen worden vertrouwd voor het maken van zakelijke beslissingen.

“Samen met Collibra stellen onze capaciteiten zakelijke gebruikers in staat om snel inzichten op te doen door de optimale gegevenssets te lokaliseren met behulp van data afkomstig van overal in de onderneming”, besluit Martin Masarik, CEO van SQLdep.

Europese uitbreiding

Met de overname van de operationele hub van SQLdep in Praag, breidt Collibra bovendien zijn aanwezigheid in Europa verder uit. De Brusselse scale-up, en eerste Belgische ‘unicorn’, heeft reeds kantoren in België, Frankrijk, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten.