Microsoft rolt dringende update voor Windows 10-updateproces uit

Microsoft raadt gebruikers aan de Windows 10 Servicing Stack dringend te updaten, liefst voor ze reguliere updates binnenhalen. De stack heeft een bug die in combinatie met BitLocker nare resultaten oplevert.

Wie op versie 1903 van Windows 10 zit, doet er goed aan een dringende update voor de Windows Servicing Stack te installeren. De Stack is verantwoordelijk voor het reguliere updateproces, maar bevat een bug in de Secure Boot-functie. Die kan een race-conditie triggeren waardoor BitLocker in herstelmodus wordt geduwd.

Installeren voor Patch Tuesday

Het is niet uitzonderlijk dat Microsoft updates uitrolt voor de Servicing Stack maar dat er een kritiek probleem wordt aangepakt, komt niet zo vaak voor. Het hele updateproces begint met een intacte en goed functionerende stack, aangezien die net als doel heeft om zich over reguliere Windows-updates te ontfermen.

Het is daarom belangrijk om deze update binnen te halen voor het reguliere pakket cumulatieve Windows-updates in het kader van Patch Tuesday. In theorie zou dat automatisch moeten gebeuren via Windows Update, maar je kan ook in de updatecatalogus van Microsoft duiken om de patch manueel binnen te halen.

Updates

1903 is de recentste grote versie van Windows, waardoor de kans groot is dat de update nog niet actief is binnen professionele organisaties. Bovendien blokkeert Microsoft de update naar de nieuwe versie zelf in het geval van een handvol toestellen waarop compatibiliteitsproblemen zijn vastgesteld.

De Patch Tuesday-beveiligingsupdates worden voor alle ondersteunde versies van Windows uitgerold, van de nieuwste versie van Windows 10 tot en met Windows 7. Het gros van de gebruikers hoeft niet wakker te liggen van de Servicing Stack-update. Wel is het zoals steeds aan te raden om beveiligingsupdates zo snel mogelijk binnen te halen. De updates van deze maand bevatten onder andere een patch voor een kritiek lek in Windows 7 32 bit, dat hackers in het wild kunnen uitbuiten.

