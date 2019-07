BlackBerry CylanceGUARD kan constant mogelijke cyberdreigingen opsporen

BlackBerry heeft een nieuwe Managed Detection en Response (MDR)-oplossing gelanceerd, genaamd CylanceGUARD. De oplossing gebruikt de expertise van Cylance en een integratie van het AI-platform van het bedrijf, waardoor het constant mogelijke cyberdreigingen op kan sporen en monitoren.

Volgens BlackBerry is preventieve cybersecurity belangrijk, omdat het een proactieve vorm van beveiliging is. Maar er zijn volgens het bedrijf slechts weinig organisaties in sectoren als de financiële dienstverlening en high tech-maakindustrie die er in slagen mogelijke dreigingen op te sporen.

CylanceGUARD

“MDR-diensten zoals CylanceGUARD bieden een complete endpoint-bescherming, waardoor klanten minder tijd nodig hebben om dreigingen te ontdekken en te verhelpen”, aldus Frank Dickson, program vice president van cybersecurity product bij IDC.

CyberGUARD gebruikt waarschuwingsautomatisering, kunstmatige intelligentie en een geavanceerd orkestratiesysteem. Daardoor kunnen complexe technologieën en processen vereenvoudig worden, en is er minder tijd nodig om inbraken te identificeren en hier tegen op te treden.

Jason Bevis, Vice President van Threat Hunting bij BlackBerry Cylance, stelt dat de interne veiligheidsteams daardoor meer tijd kunnen besteden aan andere organisatorische activiteiten. Zij hoeven zich niet mere op het herstellen van cyberaanvallen te richten.

Preventiedeskundigen

De MDR-oplossing wordt volgens BlackBerry beheerd door een team van preventiedeskundigen en incidentmedewerkers. Het team zet het Cylance AI-platform in om incidenten aan te pakken.

Ook wordt het platform gebruikt om waarschuwingsautomatisering en AI-technologie toe te passen op de endpoints van de klant. Klanten krijgen op die manier een oplossing die 24 uur per dag, zeven dagen per week mogelijke dreigingen opspoort en monitort.

De klanten van Cylance krijgen verder toegang tot een webportaal, waarmee de beveiligingsomgeving in te zien is. De waarschuwingsnotificaties zijn bovendien ook op iOS- en Android-apparaten te ontvangen. Daar wordt ook de context bij getoond die vereist is om onderzoek naar de cyberdreiging te stroomlijnen.

CyberGUARD is op abonnementsbasis beschikbaar gemaakt.