‘Mkb zet managed service provider steeds meer in als strategisch adviseur’

Grote bedrijven en organisaties gebruiken al jaren bekende adviesbureaus om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. Volgens een nieuw rapport van Datto gebeurt dit nu ook steeds meer bij het mkb. Mkb’ers zetten de managed service provider (MSP) namelijk steeds meer in als strategisch adviseur.

Volgens het onderzoek onder 1.600 MSP’s wereldwijd, passen MSP’s hun bedrijfsmodellen aan en bieden ze meer managed services. Ruim 80 procent van de respondenten geeft aan dat terugkerende diensten een deel van hun omzet drijven. Dat wijst er volgens Datto op dat MSP’s ook een strategisch partner worden van hun mkb-klanten.

Vicepresident Business Development Rob Rae stelt dat dit een positieve ontwikkeling is, omdat MSP’s nu inspringen op de behoefte aan advies en ondersteuning van bedrijven. “Daar springen MSP’s nu op in door kennis te vergaren over hun klant en de specifieke branche, zodat zij goed advies kunnen geven en de juiste diensten kunnen leveren.”

Dat laat zich ook zien in de resultaten van het onderzoek. 44 procent van de respondenten stelt namelijk dat inmiddels meer dan de helft van de omzet uit terugkerende diensten behaald wordt.

Networking-as-a-Service

Om ingezet te kunnen worden als strategisch adviseur, moet het portfolio uitgebreid worden met nieuwe diensten. MSP’s kiezen volgens het rapport van Datto met name voor diensten die traditioneel niet gekoppeld zijn aan langer lopende contracten.

MSP’s kiezen er bijvoorbeeld voor om Networking as a Service aan te bieden. Daarmee kan een mkb’er zijn IT-infrastructuur en netwerken efficiënt draaiend houden. Binnen bepaalde sectoren is bovendien steeds meer specialisatie te vinden, aldus het onderzoek. Daarin staat de gezondheidszorg voor het tweede jaar op rij op nummer één.

Er is dus zeker groei te zien. 71 procent van de MSP’s verwacht in de komende twaalf maanden dan ook meer mensen aan te nemen, om de groei in managed services te kunnen ondersteunen.