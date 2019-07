Microsoft wil big data delen eenvoudiger maken met Azure Data Share

Microsoft heeft een nieuwe Azure-dienst aangekondigd waarmee het eenvoudiger en veiliger moet worden om big data te delen onder organisaties. De dienst heet Azure Data Share, schrijft Venturebeat.

Volgens Microsoft kan het delen van grote databestanden buiten een organisatie complex en duur zijn. Daarnaast mist het vaak de schaal, beveiliging en beleids-controls die enterprises nodig hebben.

Azure Data Share moet een eenvoudige en veilige oplossing bieden om big data te delen. De data wordt bijvoorbeeld beschermd door onderliggende beveiligingsmaatregelen van Azure te gebruiken, zoals authenticatie, encryptie en instant access revocation.

Data-providers kunnen daarmee een nieuwe data share opzetten met datasets van verschillende Azure-databronnen. Bedrijven kunnen vervolgens meerdere klanten en partners uitnodigen voor de share, terwijl ze zelf de controle behouden over de gevoelige informatie in de share.

Daarnaast kunnen providers zelf beheren en monitoren wie de data share in is geweest en hoe vaak ze updates hebben gekregen. Providers hoeven bovendien niet zelf een infrastructuur op te zetten of ook maar een regel code te schrijven.

Azure Blob API

Azure Data Share is niet de enige dienst die Microsoft aan heeft gekondigd. Het bedrijf lanceerde ook de publieke preview van Azure Blob API interoperabiliteit met Azure Data Lake Storage Gen2. Daarmee kunnen klanten workloads management met Blob API’s, naast Azure Data Lake Storage Gen2 API’s.

Azure Data Lake Gen2 werd in februari dit jaar onthuld. Dat is een data management-dienst met een repository voor het opslaan van gestructureerde en ongestructureerde data compatibel met Hadoop Distributed file systems.

Bij de lancering was er al een Azure Blob File System driver beschikbaar, waarmee gebruikers eenvoudig toegang kunnen krijgen tot de data. Het geheel is ontworpen om gebruikt te worden met analytici-diensten als Power BI en Azure SQL Data Warehouse. Gebruikers kunnen hiermee “herbruikbare ETL packages” bouwen met “de eenvoud van wijzen en klikken”.