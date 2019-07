AWS EventBridge moet IT-systemen eenvoudiger met cloud verbinden

Amazon Web Services (AWS) heeft EventBridge gelanceerd. Deze dienst moet bedrijven in staat stellen om hun technologische en zakelijke systemen eenvoudiger met zijn cloud-platform te verbinden.

Er zijn diverse bedrijven die nog externe cloud-applicaties gebruiken om hun operaties te ondersteunen. Het kan echter handig zijn om de data die in die applicaties gegenereerd wordt, ook beschikbaar te hebben in AWS. Met EventBridge moet dat eenvoudiger worden, schrijft Silicon Angle.

EventBridge biedt namelijk datalinks die direct te gebruiken zijn voor software-as-a-service (SaaS) oplossingen. De dienst lanceert met ondersteuning voor negen populaire SaaS-applicaties, bijvoorbeeld klant-analyticsplatform Segment, de human resources-suite Zenefits en PagerDuty.

EventBridge stelt bedrijven in staat om de applicaties in te pluggen in de AWS-diensten naar keuze. Zo kan een marketingteam klantprofielen importeren uit Segment naar de SageMaker machine learning-dienst van AWS voor analyse.

Automatisering

Daarnaast biedt EventBridge kansen om bepaalde taken te automatiseren. De dienst kan namelijk data van applicaties doorzetten naar Lambda. Lambda is een serverless computing engine die acties uitvoert in reactie op specifieke events.

Lambda is bijvoorbeeld in staat om een database te herstarten als er via EventBridge een melding komt over downtime. Daarnaast kan het marketingdata opschonen die geïmporteerd wordt voor analyse.

Door de workflows eenvoudig te implementeren te maken, kan EventBridge meer enterprise-klanten aanmoedigen om hun operaties standaard op AWS uit te voeren. De dienst moet extra aantrekkelijk worden via een dedicated partner-programma van AWS, waarmee meer SaaS-providers aangemoedigd worden om integraties toe te voegen voor hun producten.

CloudWatch

Daarnaast heeft AWS aangekondigd CloudWatch te updaten. CloudWatch is een infrastructuur-monitoringconsole. De oplossing krijgt een set van nieuwe dashboards die de prestatie- en gezondheidsdata van software-containers toont.

Daarmee moeten diagnostieken van fouten vereenvoudigd worden, en moeten bedrijven beter zicht krijgen op hoeveel hardware-resources ze gebruiken voor hun containers.