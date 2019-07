Signavio krijgt investering van 177 miljoen dollar

De Berlijnse startup Signavio heeft aangekondigd een investering van 177 miljoen dollar (157 miljoen euro) te hebben gekregen, met een waardering van 400 miljoen dollar. De startup levert oplossingen voor business process management.

Signavio levert naar eigen zeggen “de ‘P’ in RPA (Robotic Process Automation)”, schrijft TechCrunch. De startup werd in 2009 opgericht door een team van voormalige studenten van het Hasso Plattner Institute in het Duitse Potsdam.

De oprichters gebruikten onderzoek dat ze op het instituut deden om ’s werelds eerste web modeler voor business process management en analytics te maken, als template voor hun eigen Process Manager.

Tot nu toe haalde Signavio slechts 50 miljoen dollar aan investeringen op, waardoor het bedrijf vrij onbekend bleef. Toch is er een flinke groei geweest. In de afgelopen twaalf maanden is de omzet met ruim 70 procent gegroeid, en de software wordt naar eigen zeggen door meer dan een miljoen gebruikers bij 1.300 klanten gebruikt. Klanten zijn onder meer SAP, DHL en Comcast.

Investering

De startup heeft al plannen voor de investering, zo vertelt Dr. Gero Decker, CEO en mede-oprichter van Signavio. “Deze significante nieuwe investering valideert onze aanpak om zakelijke problemen sneller en efficiënter op te lossen verder, waarbij we de kracht van processen via onze unieke Business Transformation Suite loslaten.”

Decker vertelt verder dat Apax Digital de nieuwe leidende partner is van de startup. “Signavio’s cloud-native suite laat werknemers in een enterprise samenwerken en hun bedrijf transformeren door hun processen te digitaliseren, optimaliseren en uiteindelijk te automatiseren”, aldus managing partner Daniel O’Keefe en managing director Mark Beith van Apax Digital.

Technologie

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de technologische suite van het bedrijf. Hoewel RPA-bedrijven als UiPath en Blue Prism voor een deel dezelfde verwerkingstools bieden als Signavio, biedt de startup volgens velen een geavanceerder niveau van data crunching dat voor RPA gebruikt kan worden.