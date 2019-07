Nieuwe Exact-release mikt op snellere verwerking administratie

Exact heeft zijn Summer ’19 Release aangekondigd. De update komt met diverse innovaties die bedrijven flink wat tijdwinst op moeten leveren bij het verwerken van de HR- en salarisadministratie. Ook zet het bedrijf in op gemak.

Exact Online Salaris heeft bijvoorbeeld een slim algoritme gekregen dat automatisch wijzigingen door kan voeren en alerts geeft als er actie nodig is. Ondernemers die een zakelijke rekening bij Knab hebben, kunnen vanaf nu ook hun bankrekening aan Exact Online koppelen. Daardoor worden banktransacties automatisch in de boekhoudsoftware verwerkt.

Het is voor gebruikers verder mogelijk om facturen goed te keuren door te slippen via de mobiele app. Na de goedkeuring is de factuur direct beschikbaar te stellen voor betaling. Per gebruiker zijn per factuur limieten in te stellen voor goedkeuring, en per gebruiker en leverancier kunnen inkomende facturen tot een bepaald bedrag automatisch goedgekeurd worden.

Tot slot is er een extra controle toegevoegd op dubbele inkoopfacturen. Exact Online had al een controle op basis van referentienummer en leverancier, maar nu is er ook een controle op het totaalbedrag en de factuurdatum.

ERP-software

Ook de ERP-software van Exact heeft diverse updates mee gekregen. Daarbij gaat het om makkelijk te integreren innovaties die on premise en in de publieke of private cloud beschikbaar zijn. De Exact Hour Entry-app laat ondernemers nu bijvoorbeeld gemakkelijk en veilig informatie over projecten bekijken. Het gaat bijvoorbeeld om documenten en de status van de werkzaamheden.

Ook is de mogelijkheid om informatie via het interne communicatieplatform Social Collaboration binnen Exact Synergy verbeterd. De tijdlijn is beter leesbaar en het delen van berichten gaat soepeler.

Bij de HR- en salarissoftware wordt hoog ingezet op gemakt. Dankzij alerts worden salarisverwerkers op de hoogte gesteld van wijzigingen in CAO’s of aanpassingen van salarissen op basis van leeftijd. De afgeronde salarisadministratie wordt automatisch in de boekhouding verwerkt.

Handels- en productiesoftware

Tot slot heeft het bedrijf updates doorgevoerd voor de handels- en productiesoftware, zodat handels- en productiebedrijven sneller en betrouwbaarder kunnen leveren.

Met Geplande Retouren in Exact Online wordt bijvoorbeeld voor een soepele afhandeling van geretourneerde producten gezorgd. Productiebedrijven kunnen werkorders daarnaast eenvoudig een prioriteit meegeven, waardoor het personeel weet in welke volgorde orders afgewerkt moeten worden.